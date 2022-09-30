https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820493339.html
В Совфеде предложили разработать правила отсрочки для ИП
В Совфеде предложили разработать правила отсрочки для ИП - РИА Новости, 30.09.2022
В Совфеде предложили разработать правила отсрочки для ИП
Правительству России нужно рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:13
2022-09-30T07:13
2022-09-30T07:13
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительству России нужно рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в выполнении госзаказа, в том числе в оборонной сфере, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.По его мнению, "правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере".Абрамов пояснил, что если они являются субподрядчиками при выполнении таких контрактов, то невыполнение работ в установленный срок влечет уголовную ответственность.Кроме того, Абрамов полагает, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы при мобилизации руководителя ИП сама компания не закрывалась. "Может быть, предусмотреть возможность вводить доверительное управление", - предположил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220930/voennoobyazannye-1820491781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
В Совфеде предложили разработать правила отсрочки для ИП
Сенатор Абрамов предложил правительству разработать правила отсрочки для ИП
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительству России нужно рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в выполнении госзаказа, в том числе в оборонной сфере, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
"В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решен, а ведь на них налоги, кредиты", - сказал политик РИА Новости.
По его мнению, "правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере".
Абрамов пояснил, что если они являются субподрядчиками при выполнении таких контрактов, то невыполнение работ в установленный срок влечет уголовную ответственность.
Кроме того, Абрамов полагает, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы при мобилизации руководителя ИП сама компания не закрывалась. "Может быть, предусмотреть возможность вводить доверительное управление", - предположил он.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.