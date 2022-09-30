https://ria.ru/20220930/obstrel-1820667210.html

ВСУ обстреляли Донецк после подписания договора о принятии в состав России

ВСУ обстреляли Донецк после подписания договора о принятии в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк после подписания договора о принятии в состав России

Украинские войска в 16.30 после подписания договора о принятии ДНР в состав России обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:03

2022-09-30T17:03

2022-09-30T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 после подписания договора о принятии ДНР в состав России обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.В пятницу президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о принятии республики в состав России и образовании в стране нового региона.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об одном обстреле Кировского района, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220930/donetsk-1820653993.html

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донецк (днр)