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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 16.15 после подписания договора о принятии ДНР в состав России обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:34

2022-09-30T16:34

2022-09-30T16:51

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 после подписания договора о принятии ДНР в состав России обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.В пятницу президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о принятии республики в состав России и образовании в стране нового региона.

донецк (днр)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), сцкк, украина, вооруженные силы украины