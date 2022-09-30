https://ria.ru/20220930/obraschenie-1820666813.html

Сегодняшнее обращение Путина носит доктринальный характер, заявил Косачев

Сегодняшнее обращение Путина носит доктринальный характер, заявил Косачев - РИА Новости, 30.09.2022

Сегодняшнее обращение Путина носит доктринальный характер, заявил Косачев

Выступление президента РФ Владимира Путина в Кремле в связи с принятием в состав России новых субъектов имеет доктринальный характер, это обращение к миру,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:02

2022-09-30T17:02

2022-09-30T17:02

владимир путин

константин косачев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина в Кремле в связи с принятием в состав России новых субъектов имеет доктринальный характер, это обращение к миру, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Глава государства Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России."Сегодняшнее обращение президента Российской Федерации очевидно имеет программный, доктринальный характер и, вне всякого сомнения, имеет все основания войти в историю. Как, собственно, и сам день, когда оно прозвучало: 30 сентября 2022 года — это день присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России на правах субъектов Российской Федерации", - написал политик в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что хотя формально это обращение к гражданам России, но "по масштабу затронутых тем это призыв ко всему миру"."По сути, это геополитический документ, который абсолютно открыто и откровенно называет вещи своими именами: однополярный мир – это диктатура одной державы, колониальная система, которая не отвечает интересам подавляющего большинства жителей Земли", - написал сенатор.Он отметил, что мировая рента одного гегемона, опирающаяся на принцип силы, объективно не только сдерживает развитие мира, но представляет собой угрозу для любого суверенного народа."Россия испытывает на себе все то, с чем объективно столкнется любой народ, бросивший вызов мировому диктату. Это и есть суть момента. На фоне которого осуществляется, как сказал российский лидер, великая освободительная миссия нашего народа", - уверен он.Отдельные и самые прочувствованные и личные слова были адресованы героям сегодняшнего праздника – тем, кто возвращается в состав исторической Родины навсегда, написал законодатель."Призыв к Киеву прекратить убивать этих людей и начать переговоры никак не связан со статусом этих территорий и людей, живущим на них. Это не будет предметом ни торга, ни даже обсуждения", - подчеркнул Косачев.Выступление президента РФ, по сути, начало новую эпоху в истории страны, русского народа, а во многом и всего мира, заключил политик.

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820662134.html

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820655576.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, константин косачев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф