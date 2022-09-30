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ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/natsionalisty-1820581442.html
ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска
ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска - РИА Новости, 30.09.2022
ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска
Российские ракетные подразделения уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:44
2022-09-30T14:18
специальная военная операция на украине
россия
краматорск
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские ракетные подразделения уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 30 сентября.Отмечается, что удары нанесли по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады и складу вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Помимо живой силы, удалось ликвидировать 23 единицы военной техники и более 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.Кроме того, ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в различных районах ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, а также в Николаеве.В районе Червонного в Николаевской области ВКС уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Под Николаевом в ходе контрбатарейной борьбы поражен взвод американских РСЗО HIMARS.Истребители российских ВКС сбили в ДНР украинский МиГ-29, а средства ПВО уничтожили Су-25 в Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краматорск
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россия, краматорск, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:44 30.09.2022 (обновлено: 14:18 30.09.2022)
 
ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска

Минобороны: ВС России уничтожили до 200 националистов и артбоеприпасы в районе Краматорска

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские ракетные подразделения уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 30 сентября.
Отмечается, что удары нанесли по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады и складу вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Помимо живой силы, удалось ликвидировать 23 единицы военной техники и более 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод", — продолжили в ведомстве.

Кроме того, ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в различных районах ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, а также в Николаеве.
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В районе Червонного в Николаевской области ВКС уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Под Николаевом в ходе контрбатарейной борьбы поражен взвод американских РСЗО HIMARS.
Истребители российских ВКС сбили в ДНР украинский МиГ-29, а средства ПВО уничтожили Су-25 в Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраматорскВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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