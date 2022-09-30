13:44 30.09.2022 (обновлено: 14:18 30.09.2022)
ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска
Минобороны: ВС России уничтожили до 200 националистов и артбоеприпасы в районе Краматорска
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские военнослужащие
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские ракетные подразделения уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 30 сентября.
Отмечается, что удары нанесли по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады и складу вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Помимо живой силы, удалось ликвидировать 23 единицы военной техники и более 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод", — продолжили в ведомстве.
Кроме того, ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в различных районах ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, а также в Николаеве.
В районе Червонного в Николаевской области ВКС уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Под Николаевом в ходе контрбатарейной борьбы поражен взвод американских РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.