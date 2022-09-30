https://ria.ru/20220930/natsionalisty-1820581442.html

ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска

ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска - РИА Новости, 30.09.2022

ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска

Российские ракетные подразделения уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:44

2022-09-30T13:44

2022-09-30T14:18

специальная военная операция на украине

россия

краматорск

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские ракетные подразделения уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 30 сентября.Отмечается, что удары нанесли по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады и складу вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Помимо живой силы, удалось ликвидировать 23 единицы военной техники и более 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.Кроме того, ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в различных районах ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, а также в Николаеве.В районе Червонного в Николаевской области ВКС уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Под Николаевом в ходе контрбатарейной борьбы поражен взвод американских РСЗО HIMARS.Истребители российских ВКС сбили в ДНР украинский МиГ-29, а средства ПВО уничтожили Су-25 в Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

краматорск

донецкая народная республика

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россия, краматорск, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины