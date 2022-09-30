https://ria.ru/20220930/nato-1820779086.html

Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей"

Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей" - РИА Новости, 01.10.2022

Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей"

Заместитель редактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс в своей колонке назвал просьбу Владимира Зеленского об ускоренном приеме... РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T23:59

2022-09-30T23:59

2022-10-01T00:00

в мире

владимир зеленский

украина

сша

нато

йенс столтенберг

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Заместитель редактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс в своей колонке назвал просьбу Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО "худшей идеей в истории".Он отметил, что принятие Украины в НАТО втянуло бы США и их союзников по НАТО в войну с Россией, что может привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества.Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Киев в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей подал заявку об ускоренном приеме в НАТО.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, йенс столтенберг, джейк салливан