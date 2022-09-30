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Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей" - РИА Новости, 01.10.2022
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Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей"
Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей" - РИА Новости, 01.10.2022
Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей"
Заместитель редактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс в своей колонке назвал просьбу Владимира Зеленского об ускоренном приеме... РИА Новости, 01.10.2022
2022-09-30T23:59
2022-10-01T00:00
в мире
владимир зеленский
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Заместитель редактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс в своей колонке назвал просьбу Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО "худшей идеей в истории".Он отметил, что принятие Украины в НАТО втянуло бы США и их союзников по НАТО в войну с Россией, что может привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества.Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Киев в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей подал заявку об ускоренном приеме в НАТО.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.
https://ria.ru/20220930/kuleba-1820774419.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, йенс столтенберг, джейк салливан
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО, Йенс Столтенберг, Джейк Салливан
23:59 30.09.2022 (обновлено: 00:00 01.10.2022)
 
Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Киева в НАТО "худшей идеей"

В издании Newsweek назвали просьбу Зеленского о принятии Украины в НАТО "худшей идеей"

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Заместитель редактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс в своей колонке назвал просьбу Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО "худшей идеей в истории".
"Принять Украину в НАТО, господин Зеленский, - это худшая идея в истории", - заявил Филдс.
Он отметил, что принятие Украины в НАТО втянуло бы США и их союзников по НАТО в войну с Россией, что может привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества.
Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Киев в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей подал заявку об ускоренном приеме в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 22:39
Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАНАТОЙенс СтолтенбергДжейк Салливан
 
 
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