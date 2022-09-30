19:24 30.09.2022 (обновлено: 20:06 30.09.2022)
Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море
Столтенберг: корабли и самолеты НАТО собирают в Балтийском море информацию о диверсии
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию диверсий на "Северных потоках", сообщил генсек альянса Йенс Столтенебрг в заявлении для прессы в Брюсселе.
"Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования. А также позволяют мониторить критическую инфраструктуру", - сообщил он.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.