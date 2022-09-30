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Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 30.09.2022
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Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море
Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 30.09.2022
Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море
Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию диверсий на "Северных потоках", сообщил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:24
2022-09-30T20:06
в мире
балтийское море
нато
йенс столтенберг
авария на "северных потоках"
мария захарова
россия
siemens
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию диверсий на "Северных потоках", сообщил генсек альянса Йенс Столтенебрг в заявлении для прессы в Брюсселе."Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования. А также позволяют мониторить критическую инфраструктуру", - сообщил он.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
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в мире, балтийское море, нато, йенс столтенберг, авария на "северных потоках", мария захарова, россия, siemens, дания, северный поток, северный поток — 2
В мире, Балтийское море, НАТО, Йенс Столтенберг, Авария на "Северных потоках", Мария Захарова, Россия, Siemens, Дания, Северный поток, Северный поток — 2
19:24 30.09.2022 (обновлено: 20:06 30.09.2022)
 
Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море

Столтенберг: корабли и самолеты НАТО собирают в Балтийском море информацию о диверсии

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию диверсий на "Северных потоках", сообщил генсек альянса Йенс Столтенебрг в заявлении для прессы в Брюсселе.
"Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования. А также позволяют мониторить критическую инфраструктуру", - сообщил он.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:37
Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 12:16
В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках"
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев
 
В миреБалтийское мореНАТОЙенс СтолтенбергАвария на "Северных потоках"Мария ЗахароваРоссияSiemensДанияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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