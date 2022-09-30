https://ria.ru/20220930/nato-1820733249.html

Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море

Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 30.09.2022

Столтенберг объяснил присутствие судов и самолетов НАТО в Балтийском море

Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию диверсий на "Северных потоках", сообщил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:24

2022-09-30T19:24

2022-09-30T20:06

в мире

балтийское море

нато

йенс столтенберг

авария на "северных потоках"

мария захарова

россия

siemens

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию диверсий на "Северных потоках", сообщил генсек альянса Йенс Столтенебрг в заявлении для прессы в Брюсселе."Произошли мощные взрывы, приведшие к разрушению двух трубопроводов. Мы поддерживаем усилия по расследованию, установлению фактов, определению виновного в этих атаках… Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования. А также позволяют мониторить критическую инфраструктуру", - сообщил он.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.

https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html

https://ria.ru/20220930/potok-1820555638.html

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html

балтийское море

россия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, балтийское море, нато, йенс столтенберг, авария на "северных потоках", мария захарова, россия, siemens, дания, северный поток, северный поток — 2