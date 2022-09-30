https://ria.ru/20220930/nato-1820730548.html
Столтенберг прокомментировал слова Зеленского о заявке на вступление в НАТО
Столтенберг прокомментировал слова Зеленского о заявке на вступление в НАТО - РИА Новости, 30.09.2022
Столтенберг прокомментировал слова Зеленского о заявке на вступление в НАТО
НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи Киеву в самозащите, сообщил журналистам в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Владимира... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:18
2022-09-30T19:18
2022-09-30T20:23
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи Киеву в самозащите, сообщил журналистам в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Владимира Зеленского о подготовке заявки на ускоренное вступление в блок.Генеральный секретарь подтвердил, что у каждой страны есть право на определение своего пути. Он также напомнил, что НАТО придерживается политики "открытых дверей", что и демонстрировала в последние годы. При этом решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно, отметил Столтенберг. Что же касается Украины, то альянс сконцентрирован на помощи Киеву в организации самообороны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
https://ria.ru/20220930/nato-1820704870.html
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В мире, Киев, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины, Евросоюз
19:18 30.09.2022 (обновлено: 20:23 30.09.2022)
Столтенберг прокомментировал слова Зеленского о заявке на вступление в НАТО
Столтенберг заявил, что Украину сейчас невозможно принять в НАТО