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Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине - РИА Новости, 30.09.2022
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:47
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву.Столтенберг выступил в пятницу с заявлением для прессы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Столтенебрг подтвердил политику "открытых дверей" альянса, но подчеркнул, что блок собирается все же сконцентрироваться на помощи Киеву в самообороне."НАТО не является частью конфликта, но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону", - сказал он.По его словам, НАТО остается оборонительным альянсом. "Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию", - добавил генсек.
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в мире, украина, киев, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
19:10 30.09.2022 (обновлено: 19:47 30.09.2022)
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине
Столтенберг: НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит помогать Киеву