Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/nato-1820727551.html
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине - РИА Новости, 30.09.2022
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:47
в мире
украина
киев
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_5b3a32d61507cb728e08e3163a0ecb55.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву.Столтенберг выступил в пятницу с заявлением для прессы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Столтенебрг подтвердил политику "открытых дверей" альянса, но подчеркнул, что блок собирается все же сконцентрироваться на помощи Киеву в самообороне."НАТО не является частью конфликта, но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону", - сказал он.По его словам, НАТО остается оборонительным альянсом. "Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию", - добавил генсек.
https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9fb96de899ce3692ef91494108aad324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
19:10 30.09.2022 (обновлено: 19:47 30.09.2022)
 
Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит помогать Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву.
Столтенберг выступил в пятницу с заявлением для прессы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Столтенебрг подтвердил политику "открытых дверей" альянса, но подчеркнул, что блок собирается все же сконцентрироваться на помощи Киеву в самообороне.
"НАТО не является частью конфликта, но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону", - сказал он.
По его словам, НАТО остается оборонительным альянсом. "Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию", - добавил генсек.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 08:00
США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы
 
В миреУкраинаКиевНАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала