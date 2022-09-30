Рейтинг@Mail.ru
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/nato-1820695553.html
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 30.09.2022
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров
Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:06
2022-09-30T18:19
в мире
россия
украина
нато
владимир джабаров
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за украинских властей, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.По его словам, если предположить, что ради Украины будут сделаны исключения, тем самым "страны альянса становятся участниками войны с Россией".Однако, по мнению законодателя, НАТО это не нужно, "ради Украины альянс не будет ввязываться в войну с Россией". По мнению законодателя, разговоры о "вступлении" Украины в НАТО могут продолжаться для поддержания самой темы.
https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, НАТО, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
18:06 30.09.2022 (обновлено: 18:19 30.09.2022)
 
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров

Сенатор Джабаров заявил, что НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за украинских властей, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"НАТО не может принимать в состав организации страны, которые участвуют в конфликтах", - сказал политик.
По его словам, если предположить, что ради Украины будут сделаны исключения, тем самым "страны альянса становятся участниками войны с Россией".
Однако, по мнению законодателя, НАТО это не нужно, "ради Украины альянс не будет ввязываться в войну с Россией". По мнению законодателя, разговоры о "вступлении" Украины в НАТО могут продолжаться для поддержания самой темы.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:55
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО
 
В миреРоссияУкраинаНАТОВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала