https://ria.ru/20220930/nato-1820695553.html

НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров

НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 30.09.2022

НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров

Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:06

2022-09-30T18:06

2022-09-30T18:19

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нато

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за украинских властей, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.По его словам, если предположить, что ради Украины будут сделаны исключения, тем самым "страны альянса становятся участниками войны с Россией".Однако, по мнению законодателя, НАТО это не нужно, "ради Украины альянс не будет ввязываться в войну с Россией". По мнению законодателя, разговоры о "вступлении" Украины в НАТО могут продолжаться для поддержания самой темы.

https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, нато, владимир джабаров, совет федерации рф