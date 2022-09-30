https://ria.ru/20220930/nato-1820695553.html
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 30.09.2022
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров
Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:06
2022-09-30T18:06
2022-09-30T18:19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Киева об ускоренном вступлении в НАТО не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за украинских властей, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.По его словам, если предположить, что ради Украины будут сделаны исключения, тем самым "страны альянса становятся участниками войны с Россией".Однако, по мнению законодателя, НАТО это не нужно, "ради Украины альянс не будет ввязываться в войну с Россией". По мнению законодателя, разговоры о "вступлении" Украины в НАТО могут продолжаться для поддержания самой темы.
https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Россия, Украина, НАТО, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
18:06 30.09.2022 (обновлено: 18:19 30.09.2022)
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров
Сенатор Джабаров заявил, что НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины