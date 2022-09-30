https://ria.ru/20220930/miting-1820606178.html

Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске

Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске - РИА Новости, 30.09.2022

Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске

Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в пятницу в центре РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:01

2022-09-30T15:01

2022-09-30T15:01

луганская народная республика

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

общество

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НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в пятницу в центре Новосибирска."В Центральном парке Новосибирска прошел митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Мероприятие объединило множество людей разных возрастов и политических взглядов", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.Подобные акции проходят по всей стране. Так, дождливая погода не помешала жителям Ленинградской области прийти на митинг-концерт в поддержку референдумов."И дождь – не помеха ленинградцам. Прямо сейчас в Гатчине у стелы Воинской Славы проходит митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный восстановлению исторической справедливости и возращению территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России", - информирует Telegram-канал региона.Как видно на опубликованных фотографиях, жители Ленобласти стоят под зонтами. У многих в руках флаги России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/perm-1820603667.html

https://ria.ru/20220930/referendumy-1820594498.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

луганская народная республика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, общество