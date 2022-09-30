Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске
Митинги-концерты в поддержку референдумов прошли в Новосибирске и Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска. Архивное фото
НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в пятницу в центре Новосибирска.
"В Центральном парке Новосибирска прошел митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Мероприятие объединило множество людей разных возрастов и политических взглядов", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.
Подобные акции проходят по всей стране. Так, дождливая погода не помешала жителям Ленинградской области прийти на митинг-концерт в поддержку референдумов.
"И дождь – не помеха ленинградцам. Прямо сейчас в Гатчине у стелы Воинской Славы проходит митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный восстановлению исторической справедливости и возращению территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России", - информирует Telegram-канал региона.
Как видно на опубликованных фотографиях, жители Ленобласти стоят под зонтами. У многих в руках флаги России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.