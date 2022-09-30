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Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске - РИА Новости, 30.09.2022
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Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске
Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске - РИА Новости, 30.09.2022
Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске
Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в пятницу в центре РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:01
2022-09-30T15:01
луганская народная республика
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
общество
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НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в пятницу в центре Новосибирска."В Центральном парке Новосибирска прошел митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Мероприятие объединило множество людей разных возрастов и политических взглядов", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.Подобные акции проходят по всей стране. Так, дождливая погода не помешала жителям Ленинградской области прийти на митинг-концерт в поддержку референдумов."И дождь – не помеха ленинградцам. Прямо сейчас в Гатчине у стелы Воинской Славы проходит митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный восстановлению исторической справедливости и возращению территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России", - информирует Telegram-канал региона.Как видно на опубликованных фотографиях, жители Ленобласти стоят под зонтами. У многих в руках флаги России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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луганская народная республика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, общество
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Общество
15:01 30.09.2022
 
Митинг в поддержку результатов референдумов прошел в Новосибирске

Митинги-концерты в поддержку референдумов прошли в Новосибирске и Ленинградской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в пятницу в центре Новосибирска.
"В Центральном парке Новосибирска прошел митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Мероприятие объединило множество людей разных возрастов и политических взглядов", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.
Люди с флагами России во время митинга-концерта - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:56
Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов
Подобные акции проходят по всей стране. Так, дождливая погода не помешала жителям Ленинградской области прийти на митинг-концерт в поддержку референдумов.
"И дождь – не помеха ленинградцам. Прямо сейчас в Гатчине у стелы Воинской Славы проходит митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный восстановлению исторической справедливости и возращению территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России", - информирует Telegram-канал региона.
Как видно на опубликованных фотографиях, жители Ленобласти стоят под зонтами. У многих в руках флаги России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:31
Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов
 
Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеОбщество
 
 
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