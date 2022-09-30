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Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/mir-1820526920.html
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.09.2022
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:58
2022-09-30T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
украина
белоруссия
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МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Белорусский лидер принял верительные грамоты послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии."Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Он призвал европейские страны одуматься и сделать все, чтобы в регионе наступил мир.Лукашенко напомнил, что в Великую Отечественную войну погиб каждый третий белорус и поэтому этот народ, как ни одна другая нация в мире, высоко ценит человеческую жизнь.
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в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия
10:58 30.09.2022 (обновлено: 13:39 30.09.2022)
 
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко

Лукашенко: если европейцы захотят, мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер принял верительные грамоты послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии.
"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Он призвал европейские страны одуматься и сделать все, чтобы в регионе наступил мир.
Лукашенко напомнил, что в Великую Отечественную войну погиб каждый третий белорус и поэтому этот народ, как ни одна другая нация в мире, высоко ценит человеческую жизнь.
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