https://ria.ru/20220930/mir-1820526920.html

Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко

Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.09.2022

Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко

Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:58

2022-09-30T10:58

2022-09-30T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

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белоруссия

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МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Белорусский лидер принял верительные грамоты послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии."Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Он призвал европейские страны одуматься и сделать все, чтобы в регионе наступил мир.Лукашенко напомнил, что в Великую Отечественную войну погиб каждый третий белорус и поэтому этот народ, как ни одна другая нация в мире, высоко ценит человеческую жизнь.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия