https://ria.ru/20220930/matvienko-1820664069.html
Решения по новым территориям примут оперативно, заявила Матвиенко
Решения по новым территориям примут оперативно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.09.2022
Решения по новым территориям примут оперативно, заявила Матвиенко
Все необходимые процедуры по вхождению новых субъектов в состав РФ будут утверждены Советом Федерации законодательно в оперативном порядке в ближайшее время,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:52
2022-09-30T16:52
2022-09-30T17:28
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все необходимые процедуры по вхождению новых субъектов в состав РФ будут утверждены Советом Федерации законодательно в оперативном порядке в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы, надеюсь, в ближайшие дни завершим официально положенные процедуры и затвердим их уже решением верхней палаты", - сказала она в эфире "России 24".Спикер также отметила, что нужно поддержать жителей новых субъектов. "Это огромное чувство ответственности для нас, мы должны сделать сейчас все, чтобы в этих регионах люди почувствовали, что они в России - и в бытовом плане, и в социальном плане", - сказала политик.По ее словам, важно, чтобы они чувствовали себя защищенными. "Нам предстоит очень большая работа", - сказала спикер.Она отметила, что в регионах после атак украинских войск предстоит восстанавливать города, налаживать мирную жизнь. Кроме того, до жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нужно донести, что "теперь они - граждане РФ, они имеют право на все социальные выплаты, на льготы, на все, также как и все граждане России", - сказала законодатель.
https://ria.ru/20220930/medvedev-1820655576.html
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
16:52 30.09.2022 (обновлено: 17:28 30.09.2022)
Решения по новым территориям примут оперативно, заявила Матвиенко
Матвиенко: необходимые законодательные решения по новым территориям примут оперативно