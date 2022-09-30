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Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/liman-1820549828.html
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2022
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:05
2022-09-30T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
денис пушилин
донецкая народная республика
сватово
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается."Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин также сообщил, что союзные силы подтягивают резервы."Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!" - добавил он.Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.
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красный лиман
донецкая народная республика
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"Самое сложное направление остается Краснолиманское" – Пушилин об обстановке на фронте
"Самое сложное направление остается Краснолиманское" – Пушилин об обстановке на фронте
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в мире, красный лиман, денис пушилин, донецкая народная республика, сватово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Сватово
12:05 30.09.2022 (обновлено: 14:28 30.09.2022)
 
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово обстреливается

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
"Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин также сообщил, что союзные силы подтягивают резервы.
"Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!" - добавил он.
Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.
Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСватово
 
 
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