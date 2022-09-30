https://ria.ru/20220930/liman-1820549828.html
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2022
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:05
2022-09-30T12:05
2022-09-30T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
денис пушилин
донецкая народная республика
сватово
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается."Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин также сообщил, что союзные силы подтягивают резервы."Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!" - добавил он.Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html
красный лиман
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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"Самое сложное направление остается Краснолиманское" – Пушилин об обстановке на фронте
"Самое сложное направление остается Краснолиманское" – Пушилин об обстановке на фронте
2022-09-30T12:05
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, красный лиман, денис пушилин, донецкая народная республика, сватово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Сватово
12:05 30.09.2022 (обновлено: 14:28 30.09.2022)
Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово обстреливается