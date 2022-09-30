https://ria.ru/20220930/liman-1820549828.html

Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин

Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2022

Красный Лиман находится в полукольце, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:05

2022-09-30T12:05

2022-09-30T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

денис пушилин

донецкая народная республика

сватово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820572059_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_798a23f9530be997babc4d09fd5c2cc6.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается."Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин также сообщил, что союзные силы подтягивают резервы."Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!" - добавил он.Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.

https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html

красный лиман

донецкая народная республика

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Самое сложное направление остается Краснолиманское" – Пушилин об обстановке на фронте "Самое сложное направление остается Краснолиманское" – Пушилин об обстановке на фронте 2022-09-30T12:05 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красный лиман, денис пушилин, донецкая народная республика, сватово