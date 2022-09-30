https://ria.ru/20220930/lavrov-1820512018.html

Лавров рассказал о востребованности СНГ

Лавров рассказал о востребованности СНГ - РИА Новости, 30.09.2022

Лавров рассказал о востребованности СНГ

Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:56

2022-09-30T09:56

2022-09-30T11:12

азербайджан

снг

армения

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html

азербайджан

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, снг, армения, в мире, сергей лавров, россия