https://ria.ru/20220930/lavrov-1820512018.html
Лавров рассказал о востребованности СНГ
Лавров рассказал о востребованности СНГ - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров рассказал о востребованности СНГ
Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:56
2022-09-30T09:56
2022-09-30T11:12
азербайджан
снг
армения
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, снг, армения, в мире, сергей лавров, россия
Азербайджан, СНГ, Армения, В мире, Сергей Лавров, Россия
09:56 30.09.2022 (обновлено: 11:12 30.09.2022)
Лавров рассказал о востребованности СНГ
Глава МИД Лавров: СНГ могло бы помочь урегулировать ситуацию между Баку и Ереваном