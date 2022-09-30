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Лавров рассказал о востребованности СНГ - РИА Новости, 30.09.2022
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Лавров рассказал о востребованности СНГ
Лавров рассказал о востребованности СНГ - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров рассказал о востребованности СНГ
Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:56
2022-09-30T11:12
азербайджан
снг
армения
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html
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азербайджан, снг, армения, в мире, сергей лавров, россия
Азербайджан, СНГ, Армения, В мире, Сергей Лавров, Россия
09:56 30.09.2022 (обновлено: 11:12 30.09.2022)
 
Лавров рассказал о востребованности СНГ

Глава МИД Лавров: СНГ могло бы помочь урегулировать ситуацию между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поддержка со стороны стран СНГ была бы востребована для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.
"Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована", - добавил Лавров.
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