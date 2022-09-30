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Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада - РИА Новости, 30.09.2022
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Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада
Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада - РИА Новости, 30.09.2022
Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада
Принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:39
2022-09-30T22:39
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ ( План действий по членству - ред.) и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года", - написал Кулеба на своей странице в соцсети.Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.В 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс - согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ).
https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html
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в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, киев, нато, мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Украина, Киев, НАТО, МИД Украины
22:39 30.09.2022
 
Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада

Глава МИД Украины Кулеба: принятие в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ ( План действий по членству - ред.) и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года", - написал Кулеба на своей странице в соцсети.
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Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
В 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс - согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ).
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В миреДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаКиевНАТОМИД Украины
 
 
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