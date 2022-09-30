Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада
Глава МИД Украины Кулеба: принятие в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ ( План действий по членству - ред.) и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года", - написал Кулеба на своей странице в соцсети.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
В 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс - согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ).