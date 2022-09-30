https://ria.ru/20220930/kuleba-1820774419.html

Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада

Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада - РИА Новости, 30.09.2022

Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада

Принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:39

2022-09-30T22:39

2022-09-30T22:39

в мире

дмитрий кулеба

владимир зеленский

йенс столтенберг

украина

киев

нато

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада, допущенные с 2008 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ ( План действий по членству - ред.) и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года", - написал Кулеба на своей странице в соцсети.Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.В 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс - согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html

https://ria.ru/20220930/nato-1820773036.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, киев, нато, мид украины