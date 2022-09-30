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Патриарх Кирилл заразился коронавирусом - РИА Новости, 30.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220930/koronavirus-1820549305.html
Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
Патриарх Кирилл заразился коронавирусом - РИА Новости, 30.09.2022
Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:04
2022-09-30T13:58
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
владимир легойда
россия
религия
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции", — цитирует его сайт Русской православной церкви.Он добавил, что состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное.В марте 2021 года Легойда сообщил РИА Новости, что патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.
https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир легойда, россия, религия, общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Владимир Легойда, Россия, Религия, Общество
12:04 30.09.2022 (обновлено: 13:58 30.09.2022)
 
Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, он в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции", — цитирует его сайт Русской православной церкви.
Он добавил, что состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное.
В марте 2021 года Легойда сообщил РИА Новости, что патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир ЛегойдаРоссияРелигияОбщество
 
 
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