https://ria.ru/20220930/koronavirus-1820549305.html

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом - РИА Новости, 30.09.2022

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:04

2022-09-30T12:04

2022-09-30T13:58

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

владимир легойда

россия

религия

общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции", — цитирует его сайт Русской православной церкви.Он добавил, что состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное.В марте 2021 года Легойда сообщил РИА Новости, что патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир легойда, россия, религия, общество