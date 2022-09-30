Рейтинг@Mail.ru
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220930/gruziya-1820516206.html
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось - РИА Новости, 30.09.2022
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось
Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:08
2022-09-30T11:08
туризм
сергей меняйло
грузия
южная осетия
частичная мобилизация в россии
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711237_0:262:2745:1806_1920x0_80_0_0_88600a41a59dc13ba7a7d728a8bd7105.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 сен — РИА Новости. Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона Сергей Меняйло."На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка трех тысяч легковых автомобилей и около 1,5 тысячи фур", — написал Меняйло в своем Telegram-канале.Он отметил, что контролирует работу по стабилизации ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс" и подъездах к нему."Как вы помните, еще вчера положение было близко к критическому: люди, которые прибыли в республику, чтобы пересечь государственную границу, создали многокилометровые заторы, оказались в положении, когда ожидание могло затягиваться на несколько суток, к чему никто из них оказался не готов. В социальных сетях писали о гуманитарных последствиях такого наплыва — в очереди не было воды, еды, лекарств", — заявил Меняйло.Глава региона добавил, что проблема решается комплексно, это дает результаты. По его словам, на подъездах к КПП "Верхний Ларс" развернут городок жизнеобеспечения, круглосуточно оказывают медицинскую помощь, дорогу очищают от мусора, а неравнодушные жители организовали подвоз продуктов питания и воды для ожидающих. "Спасибо им большое за это. В очереди много женщин и детей, и проявление человечности в этой ситуации ценно и показательно", — подчеркнул глава региона.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.
https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html
https://ria.ru/20220927/vezd-1819913433.html
грузия
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711237_183:0:2591:1806_1920x0_80_0_0_a72f9b8ef597c811d952b89682c6d349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло, грузия, южная осетия, частичная мобилизация в россии, новости - туризм, россия
Туризм, Сергей Меняйло, Грузия, Южная Осетия, Частичная мобилизация в России, Новости - Туризм, Россия
11:08 30.09.2022
 
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось

Меняйло: число желающих пересечь границу с Грузией в Северной Осетии резко сократилось

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 30 сен — РИА Новости. Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка трех тысяч легковых автомобилей и около 1,5 тысячи фур", — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что контролирует работу по стабилизации ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс" и подъездах к нему.
"Как вы помните, еще вчера положение было близко к критическому: люди, которые прибыли в республику, чтобы пересечь государственную границу, создали многокилометровые заторы, оказались в положении, когда ожидание могло затягиваться на несколько суток, к чему никто из них оказался не готов. В социальных сетях писали о гуманитарных последствиях такого наплыва — в очереди не было воды, еды, лекарств", — заявил Меняйло.
Глава региона добавил, что проблема решается комплексно, это дает результаты. По его словам, на подъездах к КПП "Верхний Ларс" развернут городок жизнеобеспечения, круглосуточно оказывают медицинскую помощь, дорогу очищают от мусора, а неравнодушные жители организовали подвоз продуктов питания и воды для ожидающих.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:22Туризм
На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка
"Спасибо им большое за это. В очереди много женщин и детей, и проявление человечности в этой ситуации ценно и показательно", — подчеркнул глава региона.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.
Флаг Грузии
27 сентября, 19:58
В Грузию с 17 по 26 сентября въехало почти 80 тысяч россиян
 
ТуризмСергей МеняйлоГрузияЮжная ОсетияЧастичная мобилизация в РоссииНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала