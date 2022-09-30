https://ria.ru/20220930/gruziya-1820516206.html

Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось

Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось - РИА Новости, 30.09.2022

Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось

Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:08

2022-09-30T11:08

2022-09-30T11:08

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сергей меняйло

грузия

южная осетия

частичная мобилизация в россии

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ПЯТИГОРСК, 30 сен — РИА Новости. Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона Сергей Меняйло."На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка трех тысяч легковых автомобилей и около 1,5 тысячи фур", — написал Меняйло в своем Telegram-канале.Он отметил, что контролирует работу по стабилизации ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс" и подъездах к нему."Как вы помните, еще вчера положение было близко к критическому: люди, которые прибыли в республику, чтобы пересечь государственную границу, создали многокилометровые заторы, оказались в положении, когда ожидание могло затягиваться на несколько суток, к чему никто из них оказался не готов. В социальных сетях писали о гуманитарных последствиях такого наплыва — в очереди не было воды, еды, лекарств", — заявил Меняйло.Глава региона добавил, что проблема решается комплексно, это дает результаты. По его словам, на подъездах к КПП "Верхний Ларс" развернут городок жизнеобеспечения, круглосуточно оказывают медицинскую помощь, дорогу очищают от мусора, а неравнодушные жители организовали подвоз продуктов питания и воды для ожидающих. "Спасибо им большое за это. В очереди много женщин и детей, и проявление человечности в этой ситуации ценно и показательно", — подчеркнул глава региона.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.

https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html

https://ria.ru/20220927/vezd-1819913433.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сергей меняйло, грузия, южная осетия, частичная мобилизация в россии, новости - туризм, россия