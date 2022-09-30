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Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось - РИА Новости, 30.09.2022
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось
Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:08
2022-09-30T11:08
2022-09-30T11:08
туризм
сергей меняйло
грузия
южная осетия
частичная мобилизация в россии
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 30 сен — РИА Новости. Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона Сергей Меняйло."На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка трех тысяч легковых автомобилей и около 1,5 тысячи фур", — написал Меняйло в своем Telegram-канале.Он отметил, что контролирует работу по стабилизации ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс" и подъездах к нему."Как вы помните, еще вчера положение было близко к критическому: люди, которые прибыли в республику, чтобы пересечь государственную границу, создали многокилометровые заторы, оказались в положении, когда ожидание могло затягиваться на несколько суток, к чему никто из них оказался не готов. В социальных сетях писали о гуманитарных последствиях такого наплыва — в очереди не было воды, еды, лекарств", — заявил Меняйло.Глава региона добавил, что проблема решается комплексно, это дает результаты. По его словам, на подъездах к КПП "Верхний Ларс" развернут городок жизнеобеспечения, круглосуточно оказывают медицинскую помощь, дорогу очищают от мусора, а неравнодушные жители организовали подвоз продуктов питания и воды для ожидающих. "Спасибо им большое за это. В очереди много женщин и детей, и проявление человечности в этой ситуации ценно и показательно", — подчеркнул глава региона.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.
https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сергей меняйло, грузия, южная осетия, частичная мобилизация в россии, новости - туризм, россия
Туризм, Сергей Меняйло, Грузия, Южная Осетия, Частичная мобилизация в России, Новости - Туризм, Россия
Число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось
Меняйло: число желающих пересечь границу с Грузией в Северной Осетии резко сократилось
ПЯТИГОРСК, 30 сен — РИА Новости. Число желающих пересечь границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии резко сократилось после введения ограничительных мер, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка трех тысяч легковых автомобилей и около 1,5 тысячи фур", — написал
Меняйло в своем Telegram
-канале.
Он отметил, что контролирует работу по стабилизации ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс" и подъездах к нему.
"Как вы помните, еще вчера положение было близко к критическому: люди, которые прибыли в республику, чтобы пересечь государственную границу, создали многокилометровые заторы, оказались в положении, когда ожидание могло затягиваться на несколько суток, к чему никто из них оказался не готов. В социальных сетях писали о гуманитарных последствиях такого наплыва — в очереди не было воды, еды, лекарств", — заявил Меняйло.
Глава региона добавил, что проблема решается комплексно, это дает результаты. По его словам, на подъездах к КПП "Верхний Ларс" развернут городок жизнеобеспечения, круглосуточно оказывают медицинскую помощь, дорогу очищают от мусора, а неравнодушные жители организовали подвоз продуктов питания и воды для ожидающих.
"Спасибо им большое за это. В очереди много женщин и детей, и проявление человечности в этой ситуации ценно и показательно", — подчеркнул глава региона.
Ранее власти Северной Осетии информировали
, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.