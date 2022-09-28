https://ria.ru/20220928/osetiya-1820088899.html

Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе

Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 28.09.2022

Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автомобилей с рядом исключений в республику, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:26

2022-09-28T15:26

2022-09-28T18:12

туризм

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сергей меняйло

ардонский район

владикавказ

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ПЯТИГОРСК, 28 сен — РИА Новости. В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автомобилей с рядом исключений в республику, сообщает пресс-служба главы и правительства региона Сергея Меняйло.В тексте указа говорится, что принятые меры будут действовать на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ Владикавказ.Отмечается, что ограничения не применяются в отношении лиц, направляющихся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы на территории Республики Северная Осетия — Алания и имеющих необходимые документы.За минувшие сутки через КПП "Верхний Ларс", расположенный на территории региона, в Грузию выехали 20 тысяч человек. У пропускного пункта скопились многокилометровые автомобильные очереди.

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ардонский район

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, ардонский район, владикавказ