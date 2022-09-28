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Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе
Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе - РИА Новости, 28.09.2022
Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе
В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автомобилей с рядом исключений в республику, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:26
2022-09-28T18:12
туризм
новости - туризм
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
ардонский район
владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 28 сен — РИА Новости. В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автомобилей с рядом исключений в республику, сообщает пресс-служба главы и правительства региона Сергея Меняйло.В тексте указа говорится, что принятые меры будут действовать на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ Владикавказ.Отмечается, что ограничения не применяются в отношении лиц, направляющихся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы на территории Республики Северная Осетия — Алания и имеющих необходимые документы.За минувшие сутки через КПП "Верхний Ларс", расположенный на территории региона, в Грузию выехали 20 тысяч человек. У пропускного пункта скопились многокилометровые автомобильные очереди.
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новости - туризм, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, ардонский район, владикавказ
Туризм, Новости - Туризм, Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Ардонский район, Владикавказ
15:26 28.09.2022 (обновлено: 18:12 28.09.2022)
 
Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в регионе

Глава Северной Осетии подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Люди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 28 сен — РИА Новости. В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автомобилей с рядом исключений в республику, сообщает пресс-служба главы и правительства региона Сергея Меняйло.
В тексте указа говорится, что принятые меры будут действовать на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ Владикавказ.
Отмечается, что ограничения не применяются в отношении лиц, направляющихся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы на территории Республики Северная Осетия — Алания и имеющих необходимые документы.
За минувшие сутки через КПП "Верхний Ларс", расположенный на территории региона, в Грузию выехали 20 тысяч человек. У пропускного пункта скопились многокилометровые автомобильные очереди.
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ТуризмНовости - ТуризмРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоАрдонский районВладикавказ
 
 
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