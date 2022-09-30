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Победителя шоу "Голос 60+" выберут 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220930/golos-1820547337.html
Победителя шоу "Голос 60+" выберут 2 октября
Победителя шоу "Голос 60+" выберут 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022
Победителя шоу "Голос 60+" выберут 2 октября
Финал пятого сезона шоу "Голос 60+" состоится 2 октября, в воскресенье телезрители выберут победителя, сообщает Первый канал. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:59
2022-09-30T11:59
шоубиз
александр малинин (певец)
лариса гузеева
шоу "голос"
валерий сюткин
елена ваенга (хрулева)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финал пятого сезона шоу "Голос 60+" состоится 2 октября, в воскресенье телезрители выберут победителя, сообщает Первый канал."Голос 60+. Финал 2 октября в 18.40 прямой эфир на Первом канале. В воскресенье, 2 октября, в прямом эфире Первого канала телезрители выберут победителя пятого сезона шоу "Голос 60+", – говорится в сообщении.В релизе пояснили, что финалистами "Голоса 60+" стали: Михаил Рыжов и Александр Рожников из команды Александра Малинина, Сергей Щербаков и Виктор Зорин из команды Игоря Корнелюка, Светлана Иванова и Алексей Казаков из команды Валерия Сюткина, Лариса Соловьева и Раиса Дмитренко из команды Елены Ваенги. Ведущая "Голос 60+" – Лариса Гузеева.В начале телевизионного сезона Первый канал заменил ведущего шоу, ранее им был Дмитрий Нагиев. Кроме того, и другие вещатели объявили об изменениях в популярных программах.
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60
александр малинин (певец), лариса гузеева, шоу "голос", валерий сюткин, елена ваенга (хрулева)
Шоубиз, Александр Малинин (певец), Лариса Гузеева, Шоу "Голос", Валерий Сюткин, Елена Ваенга (Хрулева)
11:59 30.09.2022
 
Победителя шоу "Голос 60+" выберут 2 октября

Победителя пятого сезона шоу "Голос 60+" выберут 2 октября

© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финал пятого сезона шоу "Голос 60+" состоится 2 октября, в воскресенье телезрители выберут победителя, сообщает Первый канал.
"Голос 60+. Финал 2 октября в 18.40 прямой эфир на Первом канале. В воскресенье, 2 октября, в прямом эфире Первого канала телезрители выберут победителя пятого сезона шоу "Голос 60+", – говорится в сообщении.
В релизе пояснили, что финалистами "Голоса 60+" стали: Михаил Рыжов и Александр Рожников из команды Александра Малинина, Сергей Щербаков и Виктор Зорин из команды Игоря Корнелюка, Светлана Иванова и Алексей Казаков из команды Валерия Сюткина, Лариса Соловьева и Раиса Дмитренко из команды Елены Ваенги. Ведущая "Голос 60+" – Лариса Гузеева.
В начале телевизионного сезона Первый канал заменил ведущего шоу, ранее им был Дмитрий Нагиев. Кроме того, и другие вещатели объявили об изменениях в популярных программах.
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 07:30Шоубиз
Яркие и трогательные: лучшие номера шоу "Голос. 60+"
 
ШоубизАлександр Малинин (певец)Лариса ГузееваШоу "Голос"Валерий СюткинЕлена Ваенга (Хрулева)
 
 
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