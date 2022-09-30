https://ria.ru/20220930/genprokuratura-1820677710.html
ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных
ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных - РИА Новости, 30.09.2022
ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных
Генеральная прокуратура России поручила проверить в регионах факты завышения цен на товары для мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:26
2022-09-30T17:26
2022-09-30T17:34
россия
генеральная прокуратура рф
специальная военная операция на украине
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
частичная мобилизация в россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила проверить в регионах факты завышения цен на товары для мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении."Прокурорам регионов поручено проверить на местах наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос", - уточняется в релизе.В ведомстве пояснили, что по выявленным нарушениям будет приниматься полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены. Состояние законности в сфере ценообразования находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.
https://ria.ru/20220930/tseny-1820568596.html
https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, частичная мобилизация в россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Специальная военная операция на Украине, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество, Частичная мобилизация в России, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:26 30.09.2022 (обновлено: 17:34 30.09.2022)
ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных
ГП поручила проверить данные о завышении цен на товары для мобилизованных в регионах
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила проверить в регионах факты завышения цен на товары для мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
"Прокурорам регионов поручено проверить на местах наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос", - уточняется в релизе.
В ведомстве пояснили, что по выявленным нарушениям будет приниматься полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены. Состояние законности в сфере ценообразования находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.