https://ria.ru/20220930/genprokuratura-1820677710.html

ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных

ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных - РИА Новости, 30.09.2022

ГП поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных

Генеральная прокуратура России поручила проверить в регионах факты завышения цен на товары для мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:26

2022-09-30T17:26

2022-09-30T17:34

россия

генеральная прокуратура рф

специальная военная операция на украине

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

частичная мобилизация в россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила проверить в регионах факты завышения цен на товары для мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении."Прокурорам регионов поручено проверить на местах наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос", - уточняется в релизе.В ведомстве пояснили, что по выявленным нарушениям будет приниматься полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены. Состояние законности в сфере ценообразования находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

https://ria.ru/20220930/tseny-1820568596.html

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, частичная мобилизация в россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)