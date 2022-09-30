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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2022 года - РИА Новости, 30.09.2022
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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2022 года - РИА Новости, 30.09.2022
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:07
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фото
луганск
антон шунин
россия
севастополь
частичная мобилизация в россии
северодонецк
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
луганск
россия
севастополь
северодонецк
владивосток
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11:07 30.09.2022 (обновлено: 23:51 30.09.2022)
 

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Участники флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
1 из 35

Участники флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Молодой человек, призванный на службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военкомата в Москве.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
2 из 35

Молодой человек, призванный на службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военкомата в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщины готовят еду в бесплатной столовой на одной из улиц Северодонецка.

Женщины готовят еду в бесплатной столовой на одной из улиц в Северодонецке
3 из 35

Женщины готовят еду в бесплатной столовой на одной из улиц Северодонецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гости ВЭФ-2022 во Владивостоке.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 из 35

Гости ВЭФ-2022 во Владивостоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанк

Акция протеста, организованная партией "Шор" у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.

Участники пятничной акции протеста оппозиции, организованной партией Шор у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе
5 из 35

Акция протеста, организованная партией "Шор" у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.

© Sputnik / Родион Прока
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© РИА Новости

Работа артиллерийского расчета Вооруженных сил на Запорожском направлении.

Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
6 из 35

Работа артиллерийского расчета Вооруженных сил на Запорожском направлении.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛюди в лондонском Гайд-парке в день похорон британской королевы Елизаветы II.
Люди в лондонском Гайд-парке в день похорон британской королевы Елизаветы II
7 из 35
Люди в лондонском Гайд-парке в день похорон британской королевы Елизаветы II.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22", наблюдаемый в небе близ Новосибирска.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 с космодрома Байконур, наблюдаемый в небе вблизи Новосибирска
8 из 35

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22", наблюдаемый в небе близ Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Спортсменка за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсменка за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции
9 из 35

Спортсменка за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Сотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами в Донецке.

Сотрудница приюта для бездомных животных Пиф с питомцами на территории приюта в Донецке
10 из 35

Сотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Жительница Мариуполя голосует на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе
11 из 35

Жительница Мариуполя голосует на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
12 из 35

Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме Байконур.

Вывоз на старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-22
13 из 35

Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме Байконур.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Александр Емельяненко во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком на "ЦСКА Арене" в Москве.

Александр Емельяненко (слева) во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком на ЦСКА Арене в Москве
14 из 35

Александр Емельяненко во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком на "ЦСКА Арене" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарии.

Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарской республики
15 из 35

Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выступают с ритмическим танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выступают с программой ритмического танца
16 из 35

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выступают с ритмическим танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Девушки в форме стюардесс на стенде "Аэрофлота" на Восточном экономическом форуме.

Девушки в форме стюардесс на стенде Аэрофлота на ВЭФ-2022
17 из 35

Девушки в форме стюардесс на стенде "Аэрофлота" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Sputnik / Родион Прока  / Перейти в медиабанк

Полицейские и участники антиправительственной акции у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.

Сотрудники полиции и участники антиправительственной протестной акции у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе
18 из 35

Полицейские и участники антиправительственной акции у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.

© Sputnik / Родион Прока
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Посетители на пресс-показе ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе.

Посетители на пресс-показе ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе
19 из 35

Посетители на пресс-показе ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Спортсменки за кулисами перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсмены за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции в Новосибирске
20 из 35

Спортсменки за кулисами перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПрохожий на улице во время первого снега в Новосибирске.
Прохожий на улице в Новосибирске
21 из 35
Прохожий на улице во время первого снега в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Студентки на занятии в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского.

Студентка на занятии в Луганской академии культуры и искусств им. Матусовского
22 из 35

Студентки на занятии в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Надувной голубь на крыше лютеранской Аннекирхе в Санкт-Петербурге — символ выставки, посвященной 300-летию собора.

Надувной голубь на крыше лютеранского собора Аннекирхе в Санкт-Петербурге
23 из 35

Надувной голубь на крыше лютеранской Аннекирхе в Санкт-Петербурге — символ выставки, посвященной 300-летию собора.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Один из этапов военно-спортивной игры для подростков "Зарница" в городе Ровеньки ЛНР.

Участники во время прохождения одного из этапов республиканской военно-спортивной игры для подростков Зарница в городе Ровеньки в ЛНР
24 из 35

Один из этапов военно-спортивной игры для подростков "Зарница" в городе Ровеньки ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Строитель у ледового комплекса G-Drive Arena в Омске.

Строитель у ледового комплекса G-Drive Arena в Омске
25 из 35

Строитель у ледового комплекса G-Drive Arena в Омске.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2022.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
26 из 35

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизи
27 из 35

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участники Московского марафона 2022.

Участники на дистанции Московского марафона - 2022
28 из 35

Участники Московского марафона 2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Спортсменки выступают на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсменки во время выступления на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции в Новосибирске
29 из 35

Спортсменки выступают на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Работница птицефабрики в Новосибирской области измеряет влажность зерна на току.

Сотрудница измеряет влажность зерна на току в Новосибирской области
30 из 35

Работница птицефабрики в Новосибирской области измеряет влажность зерна на току.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже Хрустальный в Севастополе.
Отдыхающие на пляже Хрустальный в Севастополе
31 из 35
Отдыхающие на пляже Хрустальный в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Сдача ГТО в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.

Участница сдачи ГТО в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
32 из 35

Сдача ГТО в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Праздничный салют в честь Дня города в Москве.

Праздничный салют в честь Дня города на Москворецкой набережной в Москве
33 из 35

Праздничный салют в честь Дня города в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Собаки-проводники с инструкторами в московском метро.

Собаки-проводники с инструкторами во время обучения
34 из 35

Собаки-проводники с инструкторами в московском метро.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Вратарь "Динамо" Антон Шунин пропускает мяч в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Вратарь Динамо Антон Шунин пропускает мяч в свои ворота в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Динамо и ФК Зенит
35 из 35

Вратарь "Динамо" Антон Шунин пропускает мяч в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ФотоЛуганскАнтон ШунинРоссияСевастопольЧастичная мобилизация в РоссииСеверодонецкГТОВладивостокВЭФ-2022КишиневГайд-паркЛондонСОЮЗ-2.1АНовосибирскбездомные животныеРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир ПутинСамаркандАлександр ЕмельяненкоВячеслав ДацикКабардино-Балкарская Республика (КБР)Елизавета ШанаеваПавел ДроздАэрофлотCosmoscowГостиный дворПогодаСанкт-ПетербургЛНРОмскКиргизияБеженцы
 
 
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