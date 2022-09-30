Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2022 года
Участники флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.
Участники флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.
Молодой человек, призванный на службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военкомата в Москве.
Молодой человек, призванный на службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военкомата в Москве.
Женщины готовят еду в бесплатной столовой на одной из улиц Северодонецка.
Женщины готовят еду в бесплатной столовой на одной из улиц Северодонецка.
Гости ВЭФ-2022 во Владивостоке.
Акция протеста, организованная партией "Шор" у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.
Акция протеста, организованная партией "Шор" у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.
Работа артиллерийского расчета Вооруженных сил на Запорожском направлении.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22", наблюдаемый в небе близ Новосибирска.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22", наблюдаемый в небе близ Новосибирска.
Спортсменка за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсменка за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Сотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами в Донецке.
Сотрудница приюта для бездомных животных "Пиф" с питомцами в Донецке.
Жительница Мариуполя голосует на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Жительница Мариуполя голосует на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме Байконур.
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме Байконур.
Александр Емельяненко во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком на "ЦСКА Арене" в Москве.
Александр Емельяненко во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком на "ЦСКА Арене" в Москве.
Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарии.
Верблюд около Чегемского водопада в Кабардино-Балкарии.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выступают с ритмическим танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выступают с ритмическим танцем на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
Девушки в форме стюардесс на стенде "Аэрофлота" на Восточном экономическом форуме.
Девушки в форме стюардесс на стенде "Аэрофлота" на Восточном экономическом форуме.
Полицейские и участники антиправительственной акции у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.
Полицейские и участники антиправительственной акции у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе.
Посетители на пресс-показе ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе.
Посетители на пресс-показе ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе.
Спортсменки за кулисами перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсменки за кулисами перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Студентки на занятии в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского.
Студентки на занятии в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского.
Надувной голубь на крыше лютеранской Аннекирхе в Санкт-Петербурге — символ выставки, посвященной 300-летию собора.
Надувной голубь на крыше лютеранской Аннекирхе в Санкт-Петербурге — символ выставки, посвященной 300-летию собора.
Один из этапов военно-спортивной игры для подростков "Зарница" в городе Ровеньки ЛНР.
Один из этапов военно-спортивной игры для подростков "Зарница" в городе Ровеньки ЛНР.
Строитель у ледового комплекса G-Drive Arena в Омске.
Строитель у ледового комплекса G-Drive Arena в Омске.
Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2022.
Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2022.
Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии.
Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии.
Участники Московского марафона 2022.
Спортсменки выступают на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсменки выступают на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Работница птицефабрики в Новосибирской области измеряет влажность зерна на току.
Работница птицефабрики в Новосибирской области измеряет влажность зерна на току.
Сдача ГТО в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.
Сдача ГТО в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.
Праздничный салют в честь Дня города в Москве.
Собаки-проводники с инструкторами в московском метро.
Собаки-проводники с инструкторами в московском метро.
Вратарь "Динамо" Антон Шунин пропускает мяч в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.
Вратарь "Динамо" Антон Шунин пропускает мяч в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.