https://ria.ru/20220930/flagi-1820503537.html
Мариуполь и Донецк украсили флагами России
Мариуполь и Донецк украсили флагами России - РИА Новости, 30.09.2022
Мариуполь и Донецк украсили флагами России
Города Мариуполь и Донецк украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ, передает... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:15
2022-09-30T09:15
2022-09-30T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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ДНР, 30 сен - РИА Новости. Города Мариуполь и Донецк украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проспект Строителей и площадь Свободы в Мариуполе украшены растяжками с флагами России.Флаги России также вывешены и на домах в центре Донецка - в основном это делают сами местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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Флаги России в Мариуполе и Донецке в честь подписания договоров о вступлении в состав РФ
Накануне подписания в Кремле договора о вступлении в состав России новых 4 субъектов, улицы Мариуполя украсили флагами РФ. Вывешивают их и жители Донецка
2022-09-30T09:15
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
09:15 30.09.2022 (обновлено: 09:34 30.09.2022)
Мариуполь и Донецк украсили флагами России
Мариуполь и Донецк украсили флагами России в честь вступления в ее состав