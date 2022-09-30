https://ria.ru/20220930/flagi-1820503537.html

Мариуполь и Донецк украсили флагами России

Мариуполь и Донецк украсили флагами России - РИА Новости, 30.09.2022

Мариуполь и Донецк украсили флагами России

Города Мариуполь и Донецк украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ, передает... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:15

2022-09-30T09:15

2022-09-30T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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ДНР, 30 сен - РИА Новости. Города Мариуполь и Донецк украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проспект Строителей и площадь Свободы в Мариуполе украшены растяжками с флагами России.Флаги России также вывешены и на домах в центре Донецка - в основном это делают сами местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Флаги России в Мариуполе и Донецке в честь подписания договоров о вступлении в состав РФ Накануне подписания в Кремле договора о вступлении в состав России новых 4 субъектов, улицы Мариуполя украсили флагами РФ. Вывешивают их и жители Донецка 2022-09-30T09:15 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь