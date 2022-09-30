https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html

Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов

Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов - РИА Новости, 30.09.2022

Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов

Пограничные службы Финляндии отказали во въезде 110 россиянам после закрытия границы для туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Выборгской таможни. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:01

2022-09-30T13:01

2022-09-30T13:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Пограничные службы Финляндии отказали во въезде 110 россиянам после закрытия границы для туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Выборгской таможни."По данным с 00.00 до 8.00 мск пятницы отказ во въезде получили 110 человек, в том числе 70 из них выезжали в Финляндию через пропускной пункт "Торфяновка", 40 — через Брусничное", — сказала собеседница агентства. По ее словам, у семи были аннулированы шенгенские визы.Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что на границе с Финляндией в пятницу развернули чуть ли не половину россиян, стоявших в очереди.С полуночи 30 сентября въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства. В последние часы четверга движение на приграничных КПП — "Ваалимаа", "Иматра" и "Нуйямаа" — было спокойным, ажиотажа не наблюдалось. По данным пограничников, через них прибыли 5558 человек, в том числе 4604 — из РФ.

https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820407265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

финляндия, евросоюз, павел кузнецов, россия, новости - туризм, туризм, туристы