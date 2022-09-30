13:01 30.09.2022 (обновлено: 13:02 30.09.2022)
Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов
Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после введения запрета для туристов
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в медиабанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Пограничные службы Финляндии отказали во въезде 110 россиянам после закрытия границы для туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Выборгской таможни.
"По данным с 00.00 до 8.00 мск пятницы отказ во въезде получили 110 человек, в том числе 70 из них выезжали в Финляндию через пропускной пункт "Торфяновка", 40 — через Брусничное", — сказала собеседница агентства. По ее словам, у семи были аннулированы шенгенские визы.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что на границе с Финляндией в пятницу развернули чуть ли не половину россиян, стоявших в очереди.
С полуночи 30 сентября въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства. В последние часы четверга движение на приграничных КПП — "Ваалимаа", "Иматра" и "Нуйямаа" — было спокойным, ажиотажа не наблюдалось. По данным пограничников, через них прибыли 5558 человек, в том числе 4604 — из РФ.
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