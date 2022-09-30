https://ria.ru/20220930/granitsa-1820558240.html

Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией

Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией - РИА Новости, 30.09.2022

Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что на границе с Финляндией сегодня развернули чуть ли не половину россиян, стоявших в очереди. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:26

2022-09-30T12:26

2022-09-30T12:26

туризм

новости - туризм

финляндия

россия

павел кузнецов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что на границе с Финляндией сегодня развернули чуть ли не половину россиян, стоявших в очереди."Сегодня, действительно, поступают сообщения с границы, что многих разворачивают, чуть ли не половину желающих въехать в Финляндию, по сообщениям финской погранслужбы, разворачивают на границе обратно", - сказал он в ходе эфира на "России 24".Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами.

https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html

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Влада Копылова

новости - туризм, финляндия, россия, павел кузнецов