https://ria.ru/20220930/granitsa-1820558240.html
Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией - РИА Новости, 30.09.2022
Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что на границе с Финляндией сегодня развернули чуть ли не половину россиян, стоявших в очереди. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:26
2022-09-30T12:26
2022-09-30T12:26
туризм
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финляндия
россия
павел кузнецов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что на границе с Финляндией сегодня развернули чуть ли не половину россиян, стоявших в очереди."Сегодня, действительно, поступают сообщения с границы, что многих разворачивают, чуть ли не половину желающих въехать в Финляндию, по сообщениям финской погранслужбы, разворачивают на границе обратно", - сказал он в ходе эфира на "России 24".Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами.
https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, финляндия, россия, павел кузнецов
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Россия, Павел Кузнецов
Посол России рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Посол Кузнецов: на границе с Финляндией развернули чуть ли не половину россиян