Рейтинг@Mail.ru
"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/fermery-1820617401.html
"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка
"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 30.09.2022
"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка
Во Владимире при финансовой поддержке МСП Банка (дочерней организации Корпорации МСП) открылся "Фермерский островок", где представлена продукция небольших... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:28
2022-09-30T15:28
корпорация мсп
мсп банк
владимир
владимирская область
россия
петр засельский
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765879287_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd63f0de35060e86d07ab6e9d4a3b7f2.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Во Владимире при финансовой поддержке МСП Банка (дочерней организации Корпорации МСП) открылся "Фермерский островок", где представлена продукция небольших местных производителей, сообщает пресс-служба банка."Островок" расположен в одном из крупных торговых центров города. Ассортимент магазина включает разливное молоко, кисломолочную продукцию, хлебобулочные изделия, сыры, чай, колбасы и полуфабрикаты."Наша роль в совместной работе с Корпорацией МСП заключается в обеспечении отечественного сельхозпроизводителя доступной финансовой поддержкой, благодаря которой малый и средний бизнес может реализовывать свою продукцию. До конца года мы планируем открыть еще несколько таких островков", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.Во Владимирской области проект "Фермерский островок" реализуется Корпорацией МСП при поддержке обладминистрации. "Фермерские продукты пользуются большим спросом у потребителя, но организация фермерами собственной торговли всегда требует дополнительных финансовых затрат и времени. "Фермерский островок",объединяя производителей по принципу кооперации, предоставляет владимирским предпринимателям возможность уделить больше времени и сил собственному производству, сокращая путь от фермера к покупателю" - отметил директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов, слова которого приводятся в сообщении.Оператором "Фермерского островка" определен сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) "Возрождение села", объединяющий сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направления.Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте "Фермерский островок" в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 17 "Фермерских островков" в Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Курганской и Смоленской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской Республике.
https://ria.ru/20220519/izhevsk-1789423418.html
https://ria.ru/20220729/fermery-1805713860.html
владимир
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765879287_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6a1a97dc1fbba6ce73ac8ddab35523d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, мсп банк, владимир, владимирская область, россия, петр засельский, экономика
Корпорация МСП, МСП Банк, Владимир, Владимирская область, Россия, Петр Засельский, Экономика
15:28 30.09.2022
 

"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка

© Фото : МСП БанкПроект "Фермерский островок"
Проект Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : МСП Банк
Проект "Фермерский островок". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Во Владимире при финансовой поддержке МСП Банка (дочерней организации Корпорации МСП) открылся "Фермерский островок", где представлена продукция небольших местных производителей, сообщает пресс-служба банка.
"Островок" расположен в одном из крупных торговых центров города. Ассортимент магазина включает разливное молоко, кисломолочную продукцию, хлебобулочные изделия, сыры, чай, колбасы и полуфабрикаты.
"Наша роль в совместной работе с Корпорацией МСП заключается в обеспечении отечественного сельхозпроизводителя доступной финансовой поддержкой, благодаря которой малый и средний бизнес может реализовывать свою продукцию. До конца года мы планируем открыть еще несколько таких островков", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
Во Владимирской области проект "Фермерский островок" реализуется Корпорацией МСП при поддержке обладминистрации. "Фермерские продукты пользуются большим спросом у потребителя, но организация фермерами собственной торговли всегда требует дополнительных финансовых затрат и времени. "Фермерский островок",объединяя производителей по принципу кооперации, предоставляет владимирским предпринимателям возможность уделить больше времени и сил собственному производству, сокращая путь от фермера к покупателю" - отметил директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов, слова которого приводятся в сообщении.
Первый Фермерский островок открылся в Удмуртской Республике - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:16
Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике
Оператором "Фермерского островка" определен сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) "Возрождение села", объединяющий сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направления.
"Для реализации проекта по созданию "Фермерского островка" нашему кооперативу был предоставлен кредит МСП Банка, что позволило не только приобрести оборудование и сделать ремонт торговой площадки, но и закупить продукцию, увеличив количество поставщиков до 14 субъектов МСП. Это еще не предел, мы планируем расширять сотрудничество с местными производителями", - комментирует председатель СПССПК Николай Сергеев.
Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте "Фермерский островок" в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.
В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 17 "Фермерских островков" в Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Курганской и Смоленской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской Республике.
Фермерский островок в Казани - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:30
В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"
 
Корпорация МСПМСП БанкВладимирВладимирская областьРоссияПетр ЗасельскийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала