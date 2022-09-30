"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка
© Фото : МСП БанкПроект "Фермерский островок"
© Фото : МСП Банк
Проект "Фермерский островок". Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Во Владимире при финансовой поддержке МСП Банка (дочерней организации Корпорации МСП) открылся "Фермерский островок", где представлена продукция небольших местных производителей, сообщает пресс-служба банка.
"Островок" расположен в одном из крупных торговых центров города. Ассортимент магазина включает разливное молоко, кисломолочную продукцию, хлебобулочные изделия, сыры, чай, колбасы и полуфабрикаты.
"Наша роль в совместной работе с Корпорацией МСП заключается в обеспечении отечественного сельхозпроизводителя доступной финансовой поддержкой, благодаря которой малый и средний бизнес может реализовывать свою продукцию. До конца года мы планируем открыть еще несколько таких островков", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
Во Владимирской области проект "Фермерский островок" реализуется Корпорацией МСП при поддержке обладминистрации. "Фермерские продукты пользуются большим спросом у потребителя, но организация фермерами собственной торговли всегда требует дополнительных финансовых затрат и времени. "Фермерский островок",объединяя производителей по принципу кооперации, предоставляет владимирским предпринимателям возможность уделить больше времени и сил собственному производству, сокращая путь от фермера к покупателю" - отметил директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов, слова которого приводятся в сообщении.
Оператором "Фермерского островка" определен сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) "Возрождение села", объединяющий сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направления.
"Для реализации проекта по созданию "Фермерского островка" нашему кооперативу был предоставлен кредит МСП Банка, что позволило не только приобрести оборудование и сделать ремонт торговой площадки, но и закупить продукцию, увеличив количество поставщиков до 14 субъектов МСП. Это еще не предел, мы планируем расширять сотрудничество с местными производителями", - комментирует председатель СПССПК Николай Сергеев.
Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте "Фермерский островок" в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.
В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 17 "Фермерских островков" в Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Курганской и Смоленской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской Республике.