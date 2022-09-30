https://ria.ru/20220930/fermery-1820617401.html

"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка

"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 30.09.2022

"Фермерский островок" открылся во Владимире при поддержке МСП Банка

Во Владимире при финансовой поддержке МСП Банка (дочерней организации Корпорации МСП) открылся "Фермерский островок", где представлена продукция небольших... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:28

2022-09-30T15:28

2022-09-30T15:28

корпорация мсп

мсп банк

владимир

владимирская область

россия

петр засельский

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Во Владимире при финансовой поддержке МСП Банка (дочерней организации Корпорации МСП) открылся "Фермерский островок", где представлена продукция небольших местных производителей, сообщает пресс-служба банка."Островок" расположен в одном из крупных торговых центров города. Ассортимент магазина включает разливное молоко, кисломолочную продукцию, хлебобулочные изделия, сыры, чай, колбасы и полуфабрикаты."Наша роль в совместной работе с Корпорацией МСП заключается в обеспечении отечественного сельхозпроизводителя доступной финансовой поддержкой, благодаря которой малый и средний бизнес может реализовывать свою продукцию. До конца года мы планируем открыть еще несколько таких островков", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.Во Владимирской области проект "Фермерский островок" реализуется Корпорацией МСП при поддержке обладминистрации. "Фермерские продукты пользуются большим спросом у потребителя, но организация фермерами собственной торговли всегда требует дополнительных финансовых затрат и времени. "Фермерский островок",объединяя производителей по принципу кооперации, предоставляет владимирским предпринимателям возможность уделить больше времени и сил собственному производству, сокращая путь от фермера к покупателю" - отметил директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов, слова которого приводятся в сообщении.Оператором "Фермерского островка" определен сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) "Возрождение села", объединяющий сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направления.Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте "Фермерский островок" в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 17 "Фермерских островков" в Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Курганской и Смоленской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской Республике.

https://ria.ru/20220519/izhevsk-1789423418.html

https://ria.ru/20220729/fermery-1805713860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, владимир, владимирская область, россия, петр засельский, экономика