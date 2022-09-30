https://ria.ru/20220930/fastfud-1820480790.html

Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда

Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда - РИА Новости, 30.09.2022

Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда

Самые безопасные виды фастфуда назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она оценивала блюда с точки зрения вероятности... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T02:10

2022-09-30T02:10

2022-09-30T02:10

общество

нурия дианова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/39/1562323901_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c22fefa1e4875d5bb47890b4622e6e4.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самые безопасные виды фастфуда назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она оценивала блюда с точки зрения вероятности пищевой токсикоинфекции и отсроченного вреда для организма.Риск отравления крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно производятся на автоматизированных линиях, считает гастроэнтеролог.Если оценивать фастфуд с точки зрения риска развития пищевой токсикоинфекции, то бургеры и пицца – наиболее безопасные варианты, полагает она. Но частое употребление этих блюд может привести к избыточному весу и обострению некоторых хронических заболеваний, предупредила гастроэнтеролог."Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса", – отметила Дианова.Практически любой фастфуд отрицательно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подчеркнула она. Впрочем, исключением из этого правила можно назвать шаурму. По словам гастроэнтеролога, это блюдо отличается сбалансированным составом и вряд ли приведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обменных процессов. С точки зрения отсроченных негативных последствий для организма шаурма – это самый безопасный вариант фастфуда, уверена Дианова.Однако употребление этого блюда может стать причиной острого отравления, добавила она."С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше", – такое мнение высказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.Быстро перекусить вне дома без вреда для здоровья можно орехами и бананом, если положить их в ланчбокс и взять с собой, заключила она.

https://ria.ru/20210401/fastfood-1603726567.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, нурия дианова, здоровье - общество