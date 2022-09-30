https://ria.ru/20220930/fastfud-1820480790.html
Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда
Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда - РИА Новости, 30.09.2022
Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда
Самые безопасные виды фастфуда назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она оценивала блюда с точки зрения вероятности... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T02:10
2022-09-30T02:10
2022-09-30T02:10
общество
нурия дианова
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самые безопасные виды фастфуда назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она оценивала блюда с точки зрения вероятности пищевой токсикоинфекции и отсроченного вреда для организма.Риск отравления крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно производятся на автоматизированных линиях, считает гастроэнтеролог.Если оценивать фастфуд с точки зрения риска развития пищевой токсикоинфекции, то бургеры и пицца – наиболее безопасные варианты, полагает она. Но частое употребление этих блюд может привести к избыточному весу и обострению некоторых хронических заболеваний, предупредила гастроэнтеролог."Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса", – отметила Дианова.Практически любой фастфуд отрицательно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подчеркнула она. Впрочем, исключением из этого правила можно назвать шаурму. По словам гастроэнтеролога, это блюдо отличается сбалансированным составом и вряд ли приведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обменных процессов. С точки зрения отсроченных негативных последствий для организма шаурма – это самый безопасный вариант фастфуда, уверена Дианова.Однако употребление этого блюда может стать причиной острого отравления, добавила она."С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше", – такое мнение высказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.Быстро перекусить вне дома без вреда для здоровья можно орехами и бананом, если положить их в ланчбокс и взять с собой, заключила она.
https://ria.ru/20210401/fastfood-1603726567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, нурия дианова, здоровье - общество
Общество, Нурия Дианова, Здоровье - Общество
Гастроэнтеролог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда
Диетолог Дианова назвала самыми безопасными видами фастфуда пиццу и бургеры
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самые безопасные виды фастфуда назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она оценивала блюда с точки зрения вероятности пищевой токсикоинфекции и отсроченного вреда для организма.
Риск отравления крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно производятся на автоматизированных линиях, считает гастроэнтеролог.
"Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях", – сказала Дианова.
Если оценивать фастфуд с точки зрения риска развития пищевой токсикоинфекции, то бургеры и пицца – наиболее безопасные варианты, полагает она. Но частое употребление этих блюд может привести к избыточному весу и обострению некоторых хронических заболеваний, предупредила гастроэнтеролог.
"Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса", – отметила Дианова.
Практически любой фастфуд отрицательно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подчеркнула она. Впрочем, исключением из этого правила можно назвать шаурму. По словам гастроэнтеролога, это блюдо отличается сбалансированным составом и вряд ли приведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обменных процессов. С точки зрения отсроченных негативных последствий для организма шаурма – это самый безопасный вариант фастфуда, уверена Дианова.
Однако употребление этого блюда может стать причиной острого отравления, добавила она.
"С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше", – такое мнение высказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
Быстро перекусить вне дома без вреда для здоровья можно орехами и бананом, если положить их в ланчбокс и взять с собой, заключила она.