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ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку - РИА Новости, 30.09.2022
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ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку - РИА Новости, 30.09.2022
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку
Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:33
2022-09-30T11:27
владимир путин
россия
украина
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
военторг
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство.Ведомство предупредило о незамедлительной реакции на злоупотребления доминирующим положением и сговоры, в том числе направленные на необоснованное повышение цен.Кроме того, ФАС уже направила запросы об обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI.Сообщения о подорожании такой продукции начали поступать после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.
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владимир путин, россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии), военторг, сергей шойгу, безопасность
Владимир Путин, Россия, Украина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Военторг, Сергей Шойгу, Безопасность
10:33 30.09.2022 (обновлено: 11:27 30.09.2022)
 
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую спецодежду и снаряжение

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство.

"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило о незамедлительной реакции на злоупотребления доминирующим положением и сговоры, в том числе направленные на необоснованное повышение цен.
Кроме того, ФАС уже направила запросы об обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI.
Сообщения о подорожании такой продукции начали поступать после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Владимир ПутинРоссияУкраинаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ВоенторгСергей ШойгуБезопасность
 
 
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