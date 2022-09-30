10:33 30.09.2022 (обновлено: 11:27 30.09.2022)
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую спецодежду и снаряжение
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство.
"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", — говорится в сообщении.
Ведомство предупредило о незамедлительной реакции на злоупотребления доминирующим положением и сговоры, в том числе направленные на необоснованное повышение цен.
Кроме того, ФАС уже направила запросы об обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI.
Сообщения о подорожании такой продукции начали поступать после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.
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