https://ria.ru/20220930/fas-1820519995.html

ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку - РИА Новости, 30.09.2022

ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:33

2022-09-30T10:33

2022-09-30T11:27

владимир путин

россия

украина

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

военторг

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство.Ведомство предупредило о незамедлительной реакции на злоупотребления доминирующим положением и сговоры, в том числе направленные на необоснованное повышение цен.Кроме того, ФАС уже направила запросы об обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI.Сообщения о подорожании такой продукции начали поступать после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии), военторг, сергей шойгу, безопасность