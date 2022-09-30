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РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум - РИА Новости, 30.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220930/eparkhiya-1820747188.html
РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум
РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум - РИА Новости, 30.09.2022
РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум
Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) рассмотрит вопрос о создании одного или нескольких епархиальных управлений на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:06
2022-09-30T20:06
религия
сергей ряховский
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
луганская народная республика
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) рассмотрит вопрос о создании одного или нескольких епархиальных управлений на территориях, изъявивших на референдумах желание присоединиться к РФ, сообщил РИА Новости начальствующий епископ союза Сергей Ряховский."Вопрос о принятии каждой обратившейся церкви будет вынесен на правление РОСХВЕ, которое в соответствии с нашим уставом и уполномочено принимать религиозные объединения в состав РОСХВЕ. По аналогии с ситуацией на Крымском полуострове, где создано специальное епархиальное управление РОСХВЕ, когда будет определена законодательная база, мы рассмотрим вопрос о создании одного или нескольких новых управлений. В целом евангельских верующих на указанных территориях проживает довольно много – по разным оценкам, от 10 до 25% населения", – сказал он РИА Новости.Епископ отметил, что сообщество евангельских церквей России разнообразно, и практически каждая конфессия представлена несколькими централизованными религиозными организациями, поэтому решать, к какому именно религиозному объединению присоединяться, церкви будут самостоятельно."По аналогии с 2014 годом, можно сказать, что мы внимательнейшим образом отнесемся ко всем заявлениям на вступление, которые будут поданы в адрес РОСХВЕ. Наш экспертный совет познакомится с вероучительной практикой церквей, также и церкви должны буду внимательно изучить наши канонические документы, регламентирующие деятельность церквей и служителей", – заключил Ряховский.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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россия
луганская народная республика
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сергей ряховский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, религия
Религия, Сергей Ряховский, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Религия
20:06 30.09.2022
 

РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) рассмотрит вопрос о создании одного или нескольких епархиальных управлений на территориях, изъявивших на референдумах желание присоединиться к РФ, сообщил РИА Новости начальствующий епископ союза Сергей Ряховский.
"Вопрос о принятии каждой обратившейся церкви будет вынесен на правление РОСХВЕ, которое в соответствии с нашим уставом и уполномочено принимать религиозные объединения в состав РОСХВЕ. По аналогии с ситуацией на Крымском полуострове, где создано специальное епархиальное управление РОСХВЕ, когда будет определена законодательная база, мы рассмотрим вопрос о создании одного или нескольких новых управлений. В целом евангельских верующих на указанных территориях проживает довольно много – по разным оценкам, от 10 до 25% населения", – сказал он РИА Новости.
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Епископ отметил, что сообщество евангельских церквей России разнообразно, и практически каждая конфессия представлена несколькими централизованными религиозными организациями, поэтому решать, к какому именно религиозному объединению присоединяться, церкви будут самостоятельно.
"По аналогии с 2014 годом, можно сказать, что мы внимательнейшим образом отнесемся ко всем заявлениям на вступление, которые будут поданы в адрес РОСХВЕ. Наш экспертный совет познакомится с вероучительной практикой церквей, также и церкви должны буду внимательно изучить наши канонические документы, регламентирующие деятельность церквей и служителей", – заключил Ряховский.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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