https://ria.ru/20220930/eparkhiya-1820747188.html

РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум

РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум - РИА Новости, 30.09.2022

РОСХВЕ может создать епархию для земель, где прошел референдум

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) рассмотрит вопрос о создании одного или нескольких епархиальных управлений на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:06

2022-09-30T20:06

2022-09-30T20:06

религия

сергей ряховский

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

луганская народная республика

запорожская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) рассмотрит вопрос о создании одного или нескольких епархиальных управлений на территориях, изъявивших на референдумах желание присоединиться к РФ, сообщил РИА Новости начальствующий епископ союза Сергей Ряховский."Вопрос о принятии каждой обратившейся церкви будет вынесен на правление РОСХВЕ, которое в соответствии с нашим уставом и уполномочено принимать религиозные объединения в состав РОСХВЕ. По аналогии с ситуацией на Крымском полуострове, где создано специальное епархиальное управление РОСХВЕ, когда будет определена законодательная база, мы рассмотрим вопрос о создании одного или нескольких новых управлений. В целом евангельских верующих на указанных территориях проживает довольно много – по разным оценкам, от 10 до 25% населения", – сказал он РИА Новости.Епископ отметил, что сообщество евангельских церквей России разнообразно, и практически каждая конфессия представлена несколькими централизованными религиозными организациями, поэтому решать, к какому именно религиозному объединению присоединяться, церкви будут самостоятельно."По аналогии с 2014 годом, можно сказать, что мы внимательнейшим образом отнесемся ко всем заявлениям на вступление, которые будут поданы в адрес РОСХВЕ. Наш экспертный совет познакомится с вероучительной практикой церквей, также и церкви должны буду внимательно изучить наши канонические документы, регламентирующие деятельность церквей и служителей", – заключил Ряховский.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

https://ria.ru/20211022/kontseptsiya-1755803665.html

https://ria.ru/20210923/pastor-1751450319.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813403042.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергей ряховский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, религия