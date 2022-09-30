Рейтинг@Mail.ru
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/eao-1820495494.html
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты - РИА Новости, 30.09.2022
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты
Спальники, медикаменты и предметы первой необходимости собрали власти Еврейской автономной области (ЕАО) для частично мобилизованных жителей автономии, сообщает РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:57
2022-09-30T07:57
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820374443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8268591d8567e54fe5ca884b15ef7229.jpg
ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Спальники, медикаменты и предметы первой необходимости собрали власти Еврейской автономной области (ЕАО) для частично мобилизованных жителей автономии, сообщает региональное правительство.Отмечается, что дополнительные вещевые наборы сформированы при поддержке главы региона Ростислава Гольдштейна, правительства ЕАО, реготделения ЕР и представителей бизнеса.Накануне Гольдштейн посетил воинскую часть, где проходит боевое слаживание. Глава региона оценил бытовые условия части, побывал в казармах, столовой, пообщался с мобилизованными жителями региона. В разговоре губернатор подчеркнул, что правительство области готово оказывать всестороннюю поддержку мобилизованным гражданам, в том числе в решении бытовых, социальных и прочих проблем, сообщают местные власти. Для этого будут подключены все возможные ресурсы, уточнил Гольдштейн.В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев информировал, что ЕАО одним из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Численность мобилизованных в области не называют.
https://ria.ru/20220930/brak-1820494659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820374443_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad3a8993901a84c047cce07997db872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
07:57 30.09.2022
 
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты

Власти ЕАО собрали для мобилизованных медикаменты и предметы первой необходимости

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Спальники, медикаменты и предметы первой необходимости собрали власти Еврейской автономной области (ЕАО) для частично мобилизованных жителей автономии, сообщает региональное правительство.
"На территорию воинской части, где проходит боевое слаживание, были доставлены спальные мешки. Их выдадут всем мобилизованным непосредственно перед отправлением к месту дальнейшего прохождения службы. Региональным отделением партии "Единая Россия" сформированы наборы, которые содержат аптечку с жизненно необходимыми препаратами, предметы личной гигиены, швейный набор, трикотажные изделия", - сообщает областное правительство в пятницу.
Отмечается, что дополнительные вещевые наборы сформированы при поддержке главы региона Ростислава Гольдштейна, правительства ЕАО, реготделения ЕР и представителей бизнеса.
Накануне Гольдштейн посетил воинскую часть, где проходит боевое слаживание. Глава региона оценил бытовые условия части, побывал в казармах, столовой, пообщался с мобилизованными жителями региона. В разговоре губернатор подчеркнул, что правительство области готово оказывать всестороннюю поддержку мобилизованным гражданам, в том числе в решении бытовых, социальных и прочих проблем, сообщают местные власти. Для этого будут подключены все возможные ресурсы, уточнил Гольдштейн.
В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев информировал, что ЕАО одним из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Численность мобилизованных в области не называют.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 07:47
В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки
 
РоссияБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала