https://ria.ru/20220930/eao-1820495494.html
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты - РИА Новости, 30.09.2022
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты
Спальники, медикаменты и предметы первой необходимости собрали власти Еврейской автономной области (ЕАО) для частично мобилизованных жителей автономии, сообщает РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:57
2022-09-30T07:57
2022-09-30T07:57
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Спальники, медикаменты и предметы первой необходимости собрали власти Еврейской автономной области (ЕАО) для частично мобилизованных жителей автономии, сообщает региональное правительство.Отмечается, что дополнительные вещевые наборы сформированы при поддержке главы региона Ростислава Гольдштейна, правительства ЕАО, реготделения ЕР и представителей бизнеса.Накануне Гольдштейн посетил воинскую часть, где проходит боевое слаживание. Глава региона оценил бытовые условия части, побывал в казармах, столовой, пообщался с мобилизованными жителями региона. В разговоре губернатор подчеркнул, что правительство области готово оказывать всестороннюю поддержку мобилизованным гражданам, в том числе в решении бытовых, социальных и прочих проблем, сообщают местные власти. Для этого будут подключены все возможные ресурсы, уточнил Гольдштейн.В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев информировал, что ЕАО одним из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Численность мобилизованных в области не называют.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты
Власти ЕАО собрали для мобилизованных медикаменты и предметы первой необходимости
ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Спальники, медикаменты и предметы первой необходимости собрали власти Еврейской автономной области (ЕАО) для частично мобилизованных жителей автономии, сообщает региональное правительство.
"На территорию воинской части, где проходит боевое слаживание, были доставлены спальные мешки. Их выдадут всем мобилизованным непосредственно перед отправлением к месту дальнейшего прохождения службы. Региональным отделением партии "Единая Россия" сформированы наборы, которые содержат аптечку с жизненно необходимыми препаратами, предметы личной гигиены, швейный набор, трикотажные изделия", - сообщает областное правительство в пятницу.
Отмечается, что дополнительные вещевые наборы сформированы при поддержке главы региона Ростислава Гольдштейна
, правительства ЕАО, реготделения ЕР и представителей бизнеса.
Накануне Гольдштейн посетил воинскую часть, где проходит боевое слаживание. Глава региона оценил бытовые условия части, побывал в казармах, столовой, пообщался с мобилизованными жителями региона. В разговоре губернатор подчеркнул, что правительство области готово оказывать всестороннюю поддержку мобилизованным гражданам, в том числе в решении бытовых, социальных и прочих проблем, сообщают местные власти. Для этого будут подключены все возможные ресурсы, уточнил Гольдштейн.
В понедельник член Совета Федерации
от региона Юрий Валяев информировал, что ЕАО одним из первых субъектов РФ
закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Численность мобилизованных в области не называют.