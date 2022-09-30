https://ria.ru/20220930/donetsk-1820564549.html
Жители Донецка устроили автопробег, посвященный вступлению в состав России
Жители Донецка устроили автопробег, посвященный вступлению в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Жители Донецка устроили автопробег, посвященный вступлению в состав России
Десятки машин отправились автопробегом из Донецка по территории Донецкой Народной Республики в знак поддержки вступления ДНР в состав Российской Федерации,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:48
2022-09-30T12:48
2022-09-30T12:53
владимир путин
запорожская область
донецкая народная республика
россия
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Десятки машин отправились автопробегом из Донецка по территории Донецкой Народной Республики в знак поддержки вступления ДНР в состав Российской Федерации, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.В настоящее время автоколонна двигается по дорогам республики в сопровождении ДПС.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/nezavisimost-1820555871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Владимир Путин, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
12:48 30.09.2022 (обновлено: 12:53 30.09.2022)
Жители Донецка устроили автопробег, посвященный вступлению в состав России
Жители Донецка устроили автопробег по ДНР в знак поддержки вступления в состав России