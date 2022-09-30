00:10 30.09.2022 (обновлено: 00:25 30.09.2022)
В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий
В Георгиевском зале Кремля подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий
Флаг России . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий с участием президента Владимира Путина пройдет в пятницу в Георгиевском зале Кремля в присутствии парламентариев.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители этих территорий.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начало церемонии запланировано на 15.00. По его словам, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.
Добро пожаловать домой
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
За ходом голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следили более 100 международных наблюдателей из 40 стран, которые не зафиксировали никаких нарушений в ходе волеизъявления граждан. Участки для голосования были открыты и в регионах России. Многие из голосующих за вхождение в состав РФ признавались журналистам в том, что ждали это возможности восемь лет, и не скрывали радостных эмоций.
Первым из российских политиков оценку итогам голосования дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - написал он в своем Telegram-канале.
Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что решение жителей Донбасса и освобожденных территорий - выстраданное, и добавила, что российские законодатели относятся к нему с уважением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования в Донбассе, отметил, что "принятое решение спасает миллионы людей от геноцида". Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов, заявил, что русских земель становится больше, и жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой семье".
Провокации киевского режима
По заявлениям наблюдателей и представителей освобожденных территорий, украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что во время подсчета голосов по всей линии фронта наблюдалось обострение. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска за время проведения референдума выпустили по республике 76 ракет из систем залпового огня HIMARS.
О том, что "определенные круги" на Украине хотели сорвать референдум, говорил и мэр Мариуполя Константин Иващенко. Силовики задержали в Мариуполе девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день голосования. Как сообщал международный наблюдатель, депутат ГД РФ Игорь Игошин, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, жители Донецкой Народной Республики активно голосовали на референдуме о вхождении в состав России.
Провокации были и в Херсонской области - так, голосование на референдуме в городе Снигиревка на освобожденной части Николаевской области было приостановлено из-за артобстрела со стороны украинских войск, об этом рассказала председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко жаловалась, что членам избирательных комиссий поступали звонки и сообщения с угрозами, но работа по проведению референдума не останавливалась. В Мелитополе из-за провокаций киевского режима были приняты дополнительные меры безопасности.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием.
Взгляд со стороны
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования.
Страны НАТО выпустили совместное заявление, в котором осудили еще только готовившиеся референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Страны G7 также призывали "единогласно осудить" и не признавать результаты референдумов.
Ряд стран сделали отдельные заявления. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что Германия "никогда не признает" итоги референдумов. Премьер Канады Джастин Трюдо также сказал Зеленскому, что страна не признает референдумы. Румыния осудила и отказалась признавать результаты голосований в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Испания объявила, что не признает легитимность референдумов. Об этом же заявили в Сербии и Израиле. Такой же позиции придерживается Турция. Президент страны Реджеп Эрдоган неоднократно говорил о необходимости встречи Путина и Зеленского.
В США тоже отреагировали, заявив, что Киев вправе бороться за территории, где прошли референдумы. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США не запретят Украине применять западное оружие там, где было голосование.
В Белоруссии отреагировали более сдержанно, отметив, что Минск оценит референдумы о присоединении к РФ, исходя из собственных интересов.
Наблюдатель из Сирии, которая следила за ходом голосования, высказала мнение, что сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России.
28 сентября, 01:06Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
Интеграция новых территорий
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей, прирастет серьезными промышленными и сельскохозяйственными территориями.
Кроме этого, теперь за Азовским морем будет закреплен статус исключительно внутреннего моря РФ. "Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", - сказал собеседник агентства. Константинов также полагает, что интеграционные процессы "будут проходить очень динамично".
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предположила, что процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими.
Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, считает глава администрации региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что в переходный период войдут в том числе этап адаптации кадастровой земельной системы и налогового законодательства.
Как говорил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко, будет проработана определенная дорожная карта, по которой республика будет переходить в российское юридическое пространство.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам референдумов в России может быть создан Крымский округ, который может возглавить бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сам Рогозин позднее заявил, что готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина, а в Кремле заявили, что никогда не анонсируют подобные указы. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников же считает, что новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик.
Что будет дальше
Как рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, после подписания договоров с главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей президент РФ по закону должен обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке соответствия конституции соответствующих документов. В случае положительного решения КС РФ международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде.
Одновременно с международными договорами в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров.
Володин сообщил, что пленарные заседания Госдумы пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, отметив, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов. Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав РФ новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Песков, говоря о целях операции России на Украине в свете референдумов, отмечал, что не все территории ДНР еще освобождены, поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. По его словам, операция будет продолжена. Референдум планируется провести в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, после ее освобождения, сообщал член главного совета региона Владимир Рогов.
Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической (КТО) после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Такое же мнение высказал и заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР).
В свою очередь Песков заявил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.