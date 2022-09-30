https://ria.ru/20220930/dogovor-1820475717.html

В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий

В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий с участием президента Владимира Путина пройдет в пятницу в Георгиевском... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:10

2022-09-30T00:10

2022-09-30T00:25

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госдума рф

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий с участием президента Владимира Путина пройдет в пятницу в Георгиевском зале Кремля в присутствии парламентариев.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители этих территорий.Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начало церемонии запланировано на 15.00. По его словам, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.Добро пожаловать домойС инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.За ходом голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следили более 100 международных наблюдателей из 40 стран, которые не зафиксировали никаких нарушений в ходе волеизъявления граждан. Участки для голосования были открыты и в регионах России. Многие из голосующих за вхождение в состав РФ признавались журналистам в том, что ждали это возможности восемь лет, и не скрывали радостных эмоций.Первым из российских политиков оценку итогам голосования дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - написал он в своем Telegram-канале.Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что решение жителей Донбасса и освобожденных территорий - выстраданное, и добавила, что российские законодатели относятся к нему с уважением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования в Донбассе, отметил, что "принятое решение спасает миллионы людей от геноцида". Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов, заявил, что русских земель становится больше, и жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой семье".Провокации киевского режимаПо заявлениям наблюдателей и представителей освобожденных территорий, украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что во время подсчета голосов по всей линии фронта наблюдалось обострение. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска за время проведения референдума выпустили по республике 76 ракет из систем залпового огня HIMARS.О том, что "определенные круги" на Украине хотели сорвать референдум, говорил и мэр Мариуполя Константин Иващенко. Силовики задержали в Мариуполе девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день голосования. Как сообщал международный наблюдатель, депутат ГД РФ Игорь Игошин, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, жители Донецкой Народной Республики активно голосовали на референдуме о вхождении в состав России.Провокации были и в Херсонской области - так, голосование на референдуме в городе Снигиревка на освобожденной части Николаевской области было приостановлено из-за артобстрела со стороны украинских войск, об этом рассказала председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко жаловалась, что членам избирательных комиссий поступали звонки и сообщения с угрозами, но работа по проведению референдума не останавливалась. В Мелитополе из-за провокаций киевского режима были приняты дополнительные меры безопасности.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием.Взгляд со стороныРеферендумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования.Страны НАТО выпустили совместное заявление, в котором осудили еще только готовившиеся референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Страны G7 также призывали "единогласно осудить" и не признавать результаты референдумов.Ряд стран сделали отдельные заявления. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что Германия "никогда не признает" итоги референдумов. Премьер Канады Джастин Трюдо также сказал Зеленскому, что страна не признает референдумы. Румыния осудила и отказалась признавать результаты голосований в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Испания объявила, что не признает легитимность референдумов. Об этом же заявили в Сербии и Израиле. Такой же позиции придерживается Турция. Президент страны Реджеп Эрдоган неоднократно говорил о необходимости встречи Путина и Зеленского.В США тоже отреагировали, заявив, что Киев вправе бороться за территории, где прошли референдумы. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США не запретят Украине применять западное оружие там, где было голосование.В Белоруссии отреагировали более сдержанно, отметив, что Минск оценит референдумы о присоединении к РФ, исходя из собственных интересов.Наблюдатель из Сирии, которая следила за ходом голосования, высказала мнение, что сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России.Интеграция новых территорийГлава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей, прирастет серьезными промышленными и сельскохозяйственными территориями.Кроме этого, теперь за Азовским морем будет закреплен статус исключительно внутреннего моря РФ. "Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", - сказал собеседник агентства. Константинов также полагает, что интеграционные процессы "будут проходить очень динамично".Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предположила, что процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими.Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, считает глава администрации региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что в переходный период войдут в том числе этап адаптации кадастровой земельной системы и налогового законодательства.Как говорил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко, будет проработана определенная дорожная карта, по которой республика будет переходить в российское юридическое пространство.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам референдумов в России может быть создан Крымский округ, который может возглавить бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сам Рогозин позднее заявил, что готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина, а в Кремле заявили, что никогда не анонсируют подобные указы. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников же считает, что новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик.Что будет дальшеКак рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, после подписания договоров с главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей президент РФ по закону должен обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке соответствия конституции соответствующих документов. В случае положительного решения КС РФ международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде.Одновременно с международными договорами в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров.Володин сообщил, что пленарные заседания Госдумы пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, отметив, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов. Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав РФ новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Песков, говоря о целях операции России на Украине в свете референдумов, отмечал, что не все территории ДНР еще освобождены, поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. По его словам, операция будет продолжена. Референдум планируется провести в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, после ее освобождения, сообщал член главного совета региона Владимир Рогов.Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической (КТО) после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Такое же мнение высказал и заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР).В свою очередь Песков заявил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.

https://ria.ru/20220929/obstrel-1820455827.html

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Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, политика