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Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:13
2022-09-30T12:13
2022-09-30T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ямполь
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере."Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - написал Пушилин в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ямполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ямполь
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР
Пушилин: союзные силы не в полной мере контролируют Ямполь и Дробышево в ДНР