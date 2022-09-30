https://ria.ru/20220930/dnr-1820553776.html

Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР

Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022

Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:13

2022-09-30T12:13

2022-09-30T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

ямполь

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере."Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - написал Пушилин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html

донецкая народная республика

ямполь

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Влада Копылова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ямполь