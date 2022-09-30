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Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/dnr-1820553776.html
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:13
2022-09-30T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ямполь
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере."Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - написал Пушилин в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ямполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ямполь
12:13 30.09.2022
 
Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР

Пушилин: союзные силы не в полной мере контролируют Ямполь и Дробышево в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Ямполь и Дробышево не контролируются союзными силами в полной мере.
"Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЯмполь
 
 
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