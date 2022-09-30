https://ria.ru/20220930/celebration-1820600108.html

В регионах России проходят концерты в честь вхождения новых территорий

В регионах России проходят концерты в честь вхождения новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

В регионах России проходят концерты в честь вхождения новых территорий

Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:43

2022-09-30T14:43

2022-09-30T15:09

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820604733_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_691f4216abd8fd4f8c43b47836a9d74d.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов Федерации. По всей стране проходят праздничные митинги и концерты в честь этого события.Так, в Благовещенске мероприятие уже завершилось. Как сообщили в правительстве Амурской области, в патриотической акции приняли участие представители общественных, молодежных, ветеранских организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией. На площади у ДК профсоюзов, несмотря на дождь, собрались около тысячи горожан.В Красноярске несколько тысяч жителей города также пришли поддержать граждан республик Донбасса и освобожденных территорий на митинге-концерте "Мы вместе". Мероприятие прошло на площади возле театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.Жители Барнаула вышли на площадь Сахарова, несмотря на холодную погоду и снег. По оценке корреспондента РИА Новости, собрались тысячи человек. Многие из пришедших принесли с собой флаги России.Мероприятие в Центральном парке Новосибирска объединило множество людей разных возрастов и политических взглядов, сообщило правительство региона в Telegram.Дождь не помешал и жителям Ленинградской области собраться в Гатчине у стелы Воинской Славы. Люди стоят под зонтами, у многих в руках также российские триколоры.Подготовка к праздничному концерту завершается на Красной площади и Васильевском спуске в Москве. С утра перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту, на нем установлены стойки с экранами и надписями "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия!". На входе — рамки металлодетектора. Посетители концерта смогут перекусить горячими пирожками и мороженым, торговые тележки уже привезли. На Васильевском спуске дежурит полиция и Росгвардия. В центре Москвы гуляют туристы, они фотографируются на фоне установленных экранов.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали это решение.

https://ria.ru/20220930/kontsert-1820583665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия