https://ria.ru/20220930/buryatiya-1820486724.html

Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации

Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации

Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T03:06

2022-09-30T03:06

2022-09-30T03:07

алексей цыденов

украина

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.Он отметил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220930/vyplaty-1820481532.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

алексей цыденов, украина, частичная мобилизация в россии