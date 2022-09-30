03:06 30.09.2022 (обновлено: 03:07 30.09.2022)
Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации
Глава Бурятии Цыденов заявил, что республика выполнила план по частичной мобилизации
Мобилизованные граждане. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего минздрава. Сегодня и завтра еще будут мед осмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается", - говорится в сообщении.
Он отметил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.