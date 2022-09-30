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Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
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Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации
Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации
Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T03:06
2022-09-30T03:07
алексей цыденов
украина
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.Он отметил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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алексей цыденов, украина, частичная мобилизация в россии
Алексей Цыденов, Украина, Частичная мобилизация в России
03:06 30.09.2022 (обновлено: 03:07 30.09.2022)
 
Бурятия выполнила установленную квоту по частичной мобилизации

Глава Бурятии Цыденов заявил, что республика выполнила план по частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего минздрава. Сегодня и завтра еще будут мед осмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается", - говорится в сообщении.
Он отметил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
01:28
Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку
 
Алексей ЦыденовУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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