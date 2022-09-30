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Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву

Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву - РИА Новости, 30.09.2022

Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву

30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву.

2022-09-30T09:30

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москва

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План Гитлера предполагал взятие столицы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.

москва

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2022

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Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву 30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву. План Гитлера предполагал взятие столицы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. 2022-09-30T09:30 true PT3M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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