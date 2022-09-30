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Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву - РИА Новости, 30.09.2022
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Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву
Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву - РИА Новости, 30.09.2022
Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву
30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву.
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видео
москва
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План Гитлера предполагал взятие столицы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
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Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву
30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву. План Гитлера предполагал взятие столицы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
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видео, москва, видео
Видео, Москва
Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву
30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву.
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09:30 30.09.2022
 

Операция "Тайфун": как начиналась битва за Москву

Читать ria.ru в
30 сентября 1941 года гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на Москву.
План Гитлера предполагал взятие столицы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
 
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