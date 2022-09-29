https://ria.ru/20220929/yod-1820285986.html

В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом

В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом - РИА Новости, 29.09.2022

В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом

Польские власти распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:43

2022-09-29T12:43

2022-09-29T12:43

в мире

польша

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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Польские власти распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Блажей Побожи в эфире Польского телевидения."Руководствуясь, с одной стороны, заботой о безопасности граждан, а с другой - стороны рутинными стандартными процедурами, исходящими из принципов охраны населения и антикризисного управления, мы приняли решение о передаче (таблеток с йодом – ред.) в первую очередь районным подразделениям Государственной пожарной охраны", – сказал Побожи.Он пояснил, что эти действия являются "продолжением решений, принятых руководством нашего ведомства" в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.Замминистра отметил, что "в рамках каждого воеводства воеводы с руководителями органов местного самоуправления будут решать о лучшем способе распространения" таблеток с йодом.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220923/polsha-1818898402.html

https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html

польша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша