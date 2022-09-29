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В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом - РИА Новости, 29.09.2022
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В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом
В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом - РИА Новости, 29.09.2022
В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом
Польские власти распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:43
2022-09-29T12:43
в мире
польша
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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Польские власти распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Блажей Побожи в эфире Польского телевидения."Руководствуясь, с одной стороны, заботой о безопасности граждан, а с другой - стороны рутинными стандартными процедурами, исходящими из принципов охраны населения и антикризисного управления, мы приняли решение о передаче (таблеток с йодом – ред.) в первую очередь районным подразделениям Государственной пожарной охраны", – сказал Побожи.Он пояснил, что эти действия являются "продолжением решений, принятых руководством нашего ведомства" в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.Замминистра отметил, что "в рамках каждого воеводства воеводы с руководителями органов местного самоуправления будут решать о лучшем способе распространения" таблеток с йодом.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20220923/polsha-1818898402.html
https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html
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в мире, польша
В мире, Польша
12:43 29.09.2022
 
В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом

Польские власти раздают таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Польские власти распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Блажей Побожи в эфире Польского телевидения.
"Руководствуясь, с одной стороны, заботой о безопасности граждан, а с другой - стороны рутинными стандартными процедурами, исходящими из принципов охраны населения и антикризисного управления, мы приняли решение о передаче (таблеток с йодом – ред.) в первую очередь районным подразделениям Государственной пожарной охраны", – сказал Побожи.
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Он пояснил, что эти действия являются "продолжением решений, принятых руководством нашего ведомства" в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.
Замминистра отметил, что "в рамках каждого воеводства воеводы с руководителями органов местного самоуправления будут решать о лучшем способе распространения" таблеток с йодом.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС
 
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