https://ria.ru/20220929/vyezd-1820271756.html
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин - РИА Новости, 29.09.2022
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свой пост в Telegram о запрете всем стоящим на воинском учете россиянам уезжать из домашних регионов без разрешения... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:51
2022-09-29T11:51
2022-09-29T12:56
россия
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свой пост в Telegram о запрете всем стоящим на воинском учете россиянам уезжать из домашних регионов без разрешения военкоматов."После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — написал политик.Таким образом Володин скорректировал свою публикацию о том, что гражданам, стоящим на воинском учете, после объявления мобилизации нельзя уезжать с места жительства без разрешения военкомата.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней ситуации военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек. После этого на приграничных пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди желающих выехать из России.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/kazakhstan-1820255895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
11:51 29.09.2022 (обновлено: 12:56 29.09.2022)
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин
Володин: запрет на выезд с места проживания при частичной мобилизации не применяется