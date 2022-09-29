Рейтинг@Mail.ru
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/vyezd-1820271756.html
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин - РИА Новости, 29.09.2022
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свой пост в Telegram о запрете всем стоящим на воинском учете россиянам уезжать из домашних регионов без разрешения... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:51
2022-09-29T12:56
россия
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свой пост в Telegram о запрете всем стоящим на воинском учете россиянам уезжать из домашних регионов без разрешения военкоматов."После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — написал политик.Таким образом Володин скорректировал свою публикацию о том, что гражданам, стоящим на воинском учете, после объявления мобилизации нельзя уезжать с места жительства без разрешения военкомата.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней ситуации военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек. После этого на приграничных пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди желающих выехать из России.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/kazakhstan-1820255895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
11:51 29.09.2022 (обновлено: 12:56 29.09.2022)
 
Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин

Володин: запрет на выезд с места проживания при частичной мобилизации не применяется

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свой пост в Telegram о запрете всем стоящим на воинском учете россиянам уезжать из домашних регионов без разрешения военкоматов.
"После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — написал политик.
Автомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
10:51В мире
На границе с Казахстаном будет развернут пункт мобилизации
Таким образом Володин скорректировал свою публикацию о том, что гражданам, стоящим на воинском учете, после объявления мобилизации нельзя уезжать с места жительства без разрешения военкомата.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней ситуации военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек. После этого на приграничных пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди желающих выехать из России.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала