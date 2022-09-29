https://ria.ru/20220929/vyezd-1820236247.html

Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин

Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин - РИА Новости, 29.09.2022

Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:55

2022-09-29T08:55

2022-09-29T10:43

частичная мобилизация в россии

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны."На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — написал он в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы добавил, что этой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.По словам Володина, также поступают обращения, связанные с мобилизацией людей, имеющих возраст выше положенного."Военкоматы признают ошибки. Приводят все в соответствие с нормативными документами", - добавил он.При этом накануне портал "Объясняем.рф", созданные по инициативе правительства сообщил, что мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать из России, за исключением тех случаев, когда они уже получили повестку. Также там заверили, что никаких ограничений на выдачу загранпаспортов не будет.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820026046.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, россия, госдума рф