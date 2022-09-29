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Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин - РИА Новости, 29.09.2022
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Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин
Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин - РИА Новости, 29.09.2022
Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:55
2022-09-29T10:43
частичная мобилизация в россии
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны."На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — написал он в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы добавил, что этой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.По словам Володина, также поступают обращения, связанные с мобилизацией людей, имеющих возраст выше положенного."Военкоматы признают ошибки. Приводят все в соответствие с нормативными документами", - добавил он.При этом накануне портал "Объясняем.рф", созданные по инициативе правительства сообщил, что мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать из России, за исключением тех случаев, когда они уже получили повестку. Также там заверили, что никаких ограничений на выдачу загранпаспортов не будет.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, россия, госдума рф
Частичная мобилизация в России, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
08:55 29.09.2022 (обновлено: 10:43 29.09.2022)
 
Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин

Спикер ГД Володин: всем состоящим на воинском учете нельзя сейчас выезжать из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны.
"На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — написал он в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы добавил, что этой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.
По словам Володина, также поступают обращения, связанные с мобилизацией людей, имеющих возраст выше положенного.
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"Военкоматы признают ошибки. Приводят все в соответствие с нормативными документами", - добавил он.
При этом накануне портал "Объясняем.рф", созданные по инициативе правительства сообщил, что мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать из России, за исключением тех случаев, когда они уже получили повестку. Также там заверили, что никаких ограничений на выдачу загранпаспортов не будет.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
 
Частичная мобилизация в РоссииВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФ
 
 
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