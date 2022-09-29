https://ria.ru/20220929/voditel-1820329661.html

Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать

Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022

Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать

Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:57

2022-09-29T14:57

2022-09-29T14:57

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут занимать в армии данную позицию, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем", - говорится в ответе на вопрос, могут ли призвать по мобилизации, если военно-учетная специальность - "водитель", но гражданин лишен водительских прав.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, общество