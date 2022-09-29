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Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать
Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:57
2022-09-29T14:57
2022-09-29T14:57
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут занимать в армии данную позицию, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем", - говорится в ответе на вопрос, могут ли призвать по мобилизации, если военно-учетная специальность - "водитель", но гражданин лишен водительских прав.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать на другую позицию