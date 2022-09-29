Рейтинг@Mail.ru
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/voditel-1820329661.html
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать
Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:57
2022-09-29T14:57
частичная мобилизация в россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/53/1505155307_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6770954be704ffc1bcc322e0aa8512d6.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут занимать в армии данную позицию, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем", - говорится в ответе на вопрос, могут ли призвать по мобилизации, если военно-учетная специальность - "водитель", но гражданин лишен водительских прав.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/53/1505155307_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2009fef8767f68617d071e1448f07648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
14:57 29.09.2022
 
Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать

Лишенных прав россиян со специальностью "водитель" могут мобилизовать на другую позицию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оформление военных билетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Граждане России с военно-учетной специальностью (ВУС) "водитель" могут быть мобилизованы даже в случае лишения водительских прав, но при этом они не смогут занимать в армии данную позицию, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
"Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем", - говорится в ответе на вопрос, могут ли призвать по мобилизации, если военно-учетная специальность - "водитель", но гражданин лишен водительских прав.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Частичная мобилизация в РоссииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала