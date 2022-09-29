https://ria.ru/20220929/sud-1820242806.html

Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц

Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц - РИА Новости, 29.09.2022

Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц

Дело о заказных убийствах членами банды направлено в суд Владимира, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:41

2022-09-29T09:41

2022-09-29T09:42

происшествия

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владимирская область

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владимирский областной суд

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Дело о заказных убийствах членами банды направлено в суд Владимира, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Магданова, Игоря Серова, Максима Комашко и Игоря Пышного", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в убийстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, незаконном приобретении, передаче, хранении оружия, похищении или повреждение документов.По версии следствия, зимой 2020 года Магданов разместил в интернете предложение убивать людей по заказу. После этого ему от неустановленных граждан поступили заказы на убийства трех человек. Магданов в мессенджере создал организованную группу, в которую вошли Комашко, Пышной, Серов.Серов через интернет приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, а Комашко собрал сведения о частной жизни потерпевших, получив детализацию телефонных соединений одного из них. Пышной 26 июня 2020 года убил двух человек, добраться до третьего банде помешали правоохранители.В сентябре 2021 года СК РФ сообщал о задержании Сергея Магданова, подозреваемого в организации через даркнет убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и подготовки к убийству жителя Санкт-Петербурга. Киллер и другие соучастники были арестованы до этого.Уголовное дело направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20200625/1573465804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владимирская область, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), владимирский областной суд