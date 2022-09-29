https://ria.ru/20220929/sud-1820242806.html
Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц
Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц - РИА Новости, 29.09.2022
Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц
Дело о заказных убийствах членами банды направлено в суд Владимира, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:41
2022-09-29T09:41
2022-09-29T09:42
происшествия
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владимирская область
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
владимирский областной суд
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Дело о заказных убийствах членами банды направлено в суд Владимира, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Магданова, Игоря Серова, Максима Комашко и Игоря Пышного", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в убийстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, незаконном приобретении, передаче, хранении оружия, похищении или повреждение документов.По версии следствия, зимой 2020 года Магданов разместил в интернете предложение убивать людей по заказу. После этого ему от неустановленных граждан поступили заказы на убийства трех человек. Магданов в мессенджере создал организованную группу, в которую вошли Комашко, Пышной, Серов.Серов через интернет приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, а Комашко собрал сведения о частной жизни потерпевших, получив детализацию телефонных соединений одного из них. Пышной 26 июня 2020 года убил двух человек, добраться до третьего банде помешали правоохранители.В сентябре 2021 года СК РФ сообщал о задержании Сергея Магданова, подозреваемого в организации через даркнет убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и подготовки к убийству жителя Санкт-Петербурга. Киллер и другие соучастники были арестованы до этого.Уголовное дело направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20200625/1573465804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимирская область, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), владимирский областной суд
Происшествия, Россия, Владимирская область, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Владимирский областной суд
09:41 29.09.2022 (обновлено: 09:42 29.09.2022)
Во Владимире перед судом предстанет банда наемных убийц
Во Владимире перед судом предстанет банда действовавших через даркнет наемных убийц
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Дело о заказных убийствах членами банды направлено в суд Владимира, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Магданова, Игоря Серова, Максима Комашко и Игоря Пышного", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в убийстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, незаконном приобретении, передаче, хранении оружия, похищении или повреждение документов.
По версии следствия, зимой 2020 года Магданов разместил в интернете предложение убивать людей по заказу. После этого ему от неустановленных граждан поступили заказы на убийства трех человек. Магданов в мессенджере создал организованную группу, в которую вошли Комашко, Пышной, Серов.
Серов через интернет приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, а Комашко собрал сведения о частной жизни потерпевших, получив детализацию телефонных соединений одного из них. Пышной 26 июня 2020 года убил двух человек, добраться до третьего банде помешали правоохранители.
В сентябре 2021 года СК
РФ сообщал о задержании Сергея Магданова, подозреваемого в организации через даркнет убийства в 2020 году супругов во Владимирской области
и подготовки к убийству жителя Санкт-Петербурга
. Киллер и другие соучастники были арестованы до этого.
Уголовное дело направлено во Владимирский областной суд
для рассмотрения по существу.