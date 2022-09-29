https://ria.ru/20220929/studenty-1820300896.html

МВД опровергло слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать

МВД опровергло слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать - РИА Новости, 29.09.2022

МВД опровергло слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать

МВД РФ опровергло слухи, что иностранным студентам предписали уехать из России после 12 октября, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:17

2022-09-29T13:17

2022-09-29T13:36

россия

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. МВД РФ опровергло слухи, что иностранным студентам предписали уехать из России после 12 октября, сообщается на сайте МВД Медиа."Размещенная в сети интернет информация, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В МВД разъяснили, что после снятия ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами, ранее введенных из-за COVID-19, 17 августа были прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября – для граждан Армении и Киргизии. А 13 октября такие временные меры отменят для граждан всех остальных стран."Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ от 27 августа №585."Также требование урегулировать свой правовой статус не относится к тем иностранным гражданам, которые это уже сделали – лицам с действительными разрешительными документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося – государства члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских образовательных учреждениях", - подчеркнули в МВД.Наряду с этим в территориальных органах МВД России возобновлена практика предоставления госуслуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз в прежнем порядке, то есть без ковидных ограничений.

https://ria.ru/20220830/it-1813249824.html

https://ria.ru/20220728/migranty-1805715552.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество