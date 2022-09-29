13:17 29.09.2022 (обновлено: 13:36 29.09.2022)
МВД опровергло слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать
МВД опровергло слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать после 12 октября
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. МВД РФ опровергло слухи, что иностранным студентам предписали уехать из России после 12 октября, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Размещенная в сети интернет информация, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В МВД разъяснили, что после снятия ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами, ранее введенных из-за COVID-19, 17 августа были прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября – для граждан Армении и Киргизии. А 13 октября такие временные меры отменят для граждан всех остальных стран.
"Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса", - подчеркивается в сообщении.
"Также требование урегулировать свой правовой статус не относится к тем иностранным гражданам, которые это уже сделали – лицам с действительными разрешительными документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося – государства члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских образовательных учреждениях", - подчеркнули в МВД.
Наряду с этим в территориальных органах МВД России возобновлена практика предоставления госуслуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз в прежнем порядке, то есть без ковидных ограничений.