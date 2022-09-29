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В МИД напомнили об угрозах США в адрес "Северного потока"

В МИД напомнили об угрозах США в адрес "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022

В МИД напомнили об угрозах США в адрес "Северного потока"

Вашингтон должен дать ответ, реализовал ли он угрозы в отношении "Северного потока", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:54

2022-09-29T09:54

2022-09-29T12:41

сша

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

джо байден

мария захарова

карин жан-пьер

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вашингтон должен дать ответ, реализовал ли он угрозы в отношении "Северного потока", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, угроза со стороны президента Джо Байдена в отношении "Северного потока" звучала, попытки пресс-службы Белого дома оправдаться вызывают жалость. Ранее в своем Telegram-канале Захарова опубликовала видео выступления Байдена и привела его слова, сказанные в начале февраля: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <…> "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать"."Это не просто слова, это цели и задачи, которые были озвучены Вашингтоном в виде угрозы. Теперь они должны также четко сказать, угрозы января и февраля они реализовали? Больше ничего не надо", - сказала она в эфире проекта "Соловьев Live"."Теперь по поводу того, где это произошло - это торгово-экономическая зона Дании и Швеции... Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку", - сказала Захарова.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток 2", а не уничтожить его.Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, джо байден, мария захарова, карин жан-пьер, украина, вашингтон (штат), совет безопасности оон, оон, северный поток — 2