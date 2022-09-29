09:54 29.09.2022 (обновлено: 12:41 29.09.2022)
В МИД напомнили об угрозах США в адрес "Северного потока"
МИД: инциденты на "Северных потоках" произошли в зоне контроля американской разведки
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вашингтон должен дать ответ, реализовал ли он угрозы в отношении "Северного потока", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, угроза со стороны президента Джо Байдена в отношении "Северного потока" звучала, попытки пресс-службы Белого дома оправдаться вызывают жалость. Ранее в своем Telegram-канале Захарова опубликовала видео выступления Байдена и привела его слова, сказанные в начале февраля: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <…> "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".
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"Это не просто слова, это цели и задачи, которые были озвучены Вашингтоном в виде угрозы. Теперь они должны также четко сказать, угрозы января и февраля они реализовали? Больше ничего не надо", - сказала она в эфире проекта "Соловьев Live".
"Теперь по поводу того, где это произошло - это торгово-экономическая зона Дании и Швеции... Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку", - сказала Захарова.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток 2", а не уничтожить его.
Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.