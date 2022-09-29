https://ria.ru/20220929/sberbank-1820321069.html
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников - РИА Новости, 29.09.2022
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников
Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:24
2022-09-29T14:24
2022-09-29T14:36
экономика
сбербанк россии
частичная мобилизация в россии
анатолий попов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка Анатолий Попов."Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризации кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов", - сказал он журналистам.Попов добавил, что заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819647388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сбербанк россии, частичная мобилизация в россии, анатолий попов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия
Экономика, Сбербанк России, Частичная мобилизация в России, Анатолий Попов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия
14:24 29.09.2022 (обновлено: 14:36 29.09.2022)
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников
Сбербанк реструктуризирует кредиты небольшого бизнеса, чьи собственники были мобилизованы