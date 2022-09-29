Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/sberbank-1820321069.html
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников - РИА Новости, 29.09.2022
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников
Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:24
2022-09-29T14:36
экономика
сбербанк россии
частичная мобилизация в россии
анатолий попов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_19bc575bb6cc882d827f348b2670f734.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка Анатолий Попов."Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризации кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов", - сказал он журналистам.Попов добавил, что заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819647388.html
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820257744.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_879:397:3080:2048_1920x0_80_0_0_bc7afc8dd66c29b39a4115d077429fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, частичная мобилизация в россии, анатолий попов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия
Экономика, Сбербанк России, Частичная мобилизация в России, Анатолий Попов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия
14:24 29.09.2022 (обновлено: 14:36 29.09.2022)
 
Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников

Сбербанк реструктуризирует кредиты небольшого бизнеса, чьи собственники были мобилизованы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа отделения банка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.
"Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризации кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов", - сказал он журналистам.
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 20:28
Минцифры Саратовской области объяснило, как мобилизованному оплатить кредит
Попов добавил, что заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Сотрудники справочной службы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
11:02
Саратовская область открыла горячую линию для родственников мобилизованных
 
ЭкономикаСбербанк РоссииЧастичная мобилизация в РоссииАнатолий ПоповВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала