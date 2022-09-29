https://ria.ru/20220929/sanktsii-1820446801.html
Польша ввела санкции против "Газпром экспорт"
Польша ввела санкции против "Газпром экспорт" - РИА Новости, 29.09.2022
Польша ввела санкции против "Газпром экспорт"
Польша ввела санкции в отношении компании "Газпром экспорт", включая замораживание всех активов, сообщает министерство внутренних дел и администрации... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:11
2022-09-29T20:11
2022-09-29T20:15
экономика
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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Польша ввела санкции в отношении компании "Газпром экспорт", включая замораживание всех активов, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики.МВД Польши в четверг обновило список подсанкционных компаний и физических лиц. В него включено "ООО "Газпром экспорт" со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, Российская Федерация".Поясняется, что санкции включают в себя "замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов".Весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон", "Фосагро", Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.
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экономика, польша, газпром экспорт, газпром, мвд польши, россия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Польша, Газпром Экспорт, Газпром, МВД Польши, Россия, Санкции в отношении России, В мире
20:11 29.09.2022 (обновлено: 20:15 29.09.2022)
Польша ввела санкции против "Газпром экспорт"
Польша ввела санкции против "Газпром экспорт" с заморозкой всех активов