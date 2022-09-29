https://ria.ru/20220929/sanktsii-1820446801.html

Польша ввела санкции против "Газпром экспорт"

Польша ввела санкции против "Газпром экспорт" - РИА Новости, 29.09.2022

Польша ввела санкции против "Газпром экспорт"

Польша ввела санкции в отношении компании "Газпром экспорт", включая замораживание всех активов, сообщает министерство внутренних дел и администрации... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:11

2022-09-29T20:11

2022-09-29T20:15

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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Польша ввела санкции в отношении компании "Газпром экспорт", включая замораживание всех активов, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики.МВД Польши в четверг обновило список подсанкционных компаний и физических лиц. В него включено "ООО "Газпром экспорт" со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, Российская Федерация".Поясняется, что санкции включают в себя "замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов".Весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон", "Фосагро", Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.

https://ria.ru/20220927/gaz-1819830202.html

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экономика, польша, газпром экспорт, газпром, мвд польши, россия, санкции в отношении россии, в мире