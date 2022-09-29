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В РПЦ отреагировали на заявление эстонского министра - РИА Новости, 29.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220929/rpts-1820358160.html
В РПЦ отреагировали на заявление эстонского министра
В РПЦ отреагировали на заявление эстонского министра - РИА Новости, 29.09.2022
В РПЦ отреагировали на заявление эстонского министра
Неуважение эстонского министра внутренних дел к Эстонской православной церкви только усугубит социальное напряжение в стране, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:16
2022-09-29T16:16
религия
николай балашов
эстония
россия
москва
московский патриархат
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Неуважение эстонского министра внутренних дел к Эстонской православной церкви только усугубит социальное напряжение в стране, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов."Намеренно неуважительное отношение к Церкви, проявленное эстонским министром, лишь усугубит социальное напряжение в стране. А ведь главной заботой ответственного государственного деятеля должно быть благо народа и согласие в обществе, чего и я хотел бы пожелать всем жителям Эстонии", – сказал РИА Новости Балашов.Очевидно, некоторые эстонские политики боятся отстать от своих латвийских и литовских коллег в проявлении "истинно европейских" чувств по отношению ко всему, что так или иначе связано с Россией, считает Балашов. "В ход идет и нарочито грубое, демонстративное полицейское давление на Эстонскую православную церковь Московского патриархата, которая наделена самоуправлением и в своей внутрицерковной деятельности, стоящей вне политики, никак от Москвы не зависит", – заключил он.Во вторник, 27 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих к "духовной мобилизации" ради мобилизации всех сил Отечества и примирения России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви.Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригласил митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова) на встречу, чтобы обсудить с ним позицию церкви в связи с недавним заявлением патриарха Кирилла, которые, по словам вице-канцлера МВД Райво Кюйта, "можно рассматривать как открытую попытку оказать влияние и как оправдание агрессии России против Украины". Кюйт заявил, что "государство применит санкции", если эта версия подтвердится.Вместо митрополита Евгения, который сейчас находится не в Эстонии, на встречу пришли викарий Таллинской епархии епископ Маардуский Сергий (Телих) и протоиерей Ювеналий. Им были представлены вопросы, ответы на которые ждут по возвращении митрополита Евгения в Эстонию.При этом, напомнил Балашов, не все представители политического мира Эстонии столь же мало уважают ценности религиозной свободы.
https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html
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николай балашов, эстония, россия, москва, московский патриархат, русская православная церковь, религия
Религия, Николай Балашов, Эстония, Россия, Москва, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
16:16 29.09.2022
 

В РПЦ отреагировали на заявление эстонского министра

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПротоиерей Балашов
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Неуважение эстонского министра внутренних дел к Эстонской православной церкви только усугубит социальное напряжение в стране, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
"Намеренно неуважительное отношение к Церкви, проявленное эстонским министром, лишь усугубит социальное напряжение в стране. А ведь главной заботой ответственного государственного деятеля должно быть благо народа и согласие в обществе, чего и я хотел бы пожелать всем жителям Эстонии", – сказал РИА Новости Балашов.
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 21:42Религия
В РПЦ назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ
Очевидно, некоторые эстонские политики боятся отстать от своих латвийских и литовских коллег в проявлении "истинно европейских" чувств по отношению ко всему, что так или иначе связано с Россией, считает Балашов. "В ход идет и нарочито грубое, демонстративное полицейское давление на Эстонскую православную церковь Московского патриархата, которая наделена самоуправлением и в своей внутрицерковной деятельности, стоящей вне политики, никак от Москвы не зависит", – заключил он.
Во вторник, 27 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих к "духовной мобилизации" ради мобилизации всех сил Отечества и примирения России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 18:47Религия
Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригласил митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова) на встречу, чтобы обсудить с ним позицию церкви в связи с недавним заявлением патриарха Кирилла, которые, по словам вице-канцлера МВД Райво Кюйта, "можно рассматривать как открытую попытку оказать влияние и как оправдание агрессии России против Украины". Кюйт заявил, что "государство применит санкции", если эта версия подтвердится.
Вместо митрополита Евгения, который сейчас находится не в Эстонии, на встречу пришли викарий Таллинской епархии епископ Маардуский Сергий (Телих) и протоиерей Ювеналий. Им были представлены вопросы, ответы на которые ждут по возвращении митрополита Евгения в Эстонию.
При этом, напомнил Балашов, не все представители политического мира Эстонии столь же мало уважают ценности религиозной свободы.
Сейм Латвии - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:10Религия
Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ
 
РелигияНиколай БалашовЭстонияРоссияМоскваМосковский ПатриархатРусская православная церковьРелигия
 
 
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