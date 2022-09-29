https://ria.ru/20220929/rezervisty-1820306861.html

Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах

Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах - РИА Новости, 29.09.2022

Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах

Командир воинской части не подтвердил информацию о размещении резервистов из Пермского края на ночевку в поле, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:35

2022-09-29T13:35

2022-09-29T13:35

частичная мобилизация в россии

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Командир воинской части не подтвердил информацию о размещении резервистов из Пермского края на ночевку в поле, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее один из Telegram-каналов написал, что мобилизованных жителей пермских Березников якобы оставили ночевать в чистом поле без обеспечения."Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает эту информацию. Если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь [к ответственности] паблик, распространяющий фейк о Вооруженных силах", — написала пресс-служба администрации губернатора в Telegram-канале краевых властей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820301356.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, пермский край, общество