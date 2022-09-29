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Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах - РИА Новости, 29.09.2022
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Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах
Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах - РИА Новости, 29.09.2022
Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах
Командир воинской части не подтвердил информацию о размещении резервистов из Пермского края на ночевку в поле, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:35
2022-09-29T13:35
частичная мобилизация в россии
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Командир воинской части не подтвердил информацию о размещении резервистов из Пермского края на ночевку в поле, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее один из Telegram-каналов написал, что мобилизованных жителей пермских Березников якобы оставили ночевать в чистом поле без обеспечения."Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает эту информацию. Если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь [к ответственности] паблик, распространяющий фейк о Вооруженных силах", — написала пресс-служба администрации губернатора в Telegram-канале краевых властей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820301356.html
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частичная мобилизация в россии, пермский край, общество
Частичная мобилизация в России, Пермский край, Общество
13:35 29.09.2022
 
Командир не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах

Командир воинской части не подтвердил слухи о ночующих в поле пермских резервистах

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Командир воинской части не подтвердил информацию о размещении резервистов из Пермского края на ночевку в поле, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Ранее один из Telegram-каналов написал, что мобилизованных жителей пермских Березников якобы оставили ночевать в чистом поле без обеспечения.
"Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает эту информацию. Если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь [к ответственности] паблик, распространяющий фейк о Вооруженных силах", — написала пресс-служба администрации губернатора в Telegram-канале краевых властей.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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