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Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе - РИА Новости, 29.09.2022
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Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе
Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе - РИА Новости, 29.09.2022
Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе
Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T03:50
2022-09-29T19:04
экономика
европа
всемирный банк
стэнфордский университет
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.В среду зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Еврозона и Евросоюз уже вступили или вступают в рецессию.В понедельник глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года. Лагард напомнила, что в базовом сценарии ЕЦБ ожидается рост ВВП еврозоны в следующем году на 0,9%, в неблагоприятном же сценарии, часть элементов которого с момента составления уже реализовались, предполагается рецессия в 0,9%.
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экономика, европа, всемирный банк, стэнфордский университет
Экономика, Европа, Всемирный банк, Стэнфордский университет
03:50 29.09.2022 (обновлено: 19:04 29.09.2022)
 
Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе

Глава Всемирного банка Малпасс заявил, что слабость евро повышает риск рецессии в Европе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Слабость евро и высокая инфляция повышают вероятность рецессии в Европе", - заявил Малпасс, выступая в Стэнфордском университете. Он также отметил, что Всемирный банк видит риски сдерживания роста европейской экономики в продолжительном период времени.

В среду зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Еврозона и Евросоюз уже вступили или вступают в рецессию.
В понедельник глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года. Лагард напомнила, что в базовом сценарии ЕЦБ ожидается рост ВВП еврозоны в следующем году на 0,9%, в неблагоприятном же сценарии, часть элементов которого с момента составления уже реализовались, предполагается рецессия в 0,9%.
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ЭкономикаЕвропаВсемирный банкСтэнфордский университет
 
 
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