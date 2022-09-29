https://ria.ru/20220929/retsessiya-1820221803.html

Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе

Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе - РИА Новости, 29.09.2022

Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе

Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T03:50

2022-09-29T03:50

2022-09-29T19:04

экономика

европа

всемирный банк

стэнфордский университет

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.В среду зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Еврозона и Евросоюз уже вступили или вступают в рецессию.В понедельник глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года. Лагард напомнила, что в базовом сценарии ЕЦБ ожидается рост ВВП еврозоны в следующем году на 0,9%, в неблагоприятном же сценарии, часть элементов которого с момента составления уже реализовались, предполагается рецессия в 0,9%.

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818600630.html

европа

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, всемирный банк, стэнфордский университет