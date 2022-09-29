03:50 29.09.2022 (обновлено: 19:04 29.09.2022)
Глава Всемирного банка назвал факторы, повышающие риск рецессии в Европе
Глава Всемирного банка Малпасс заявил, что слабость евро повышает риск рецессии в Европе
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Слабость евро и высокая инфляция повышают вероятность рецессии в Европе", - заявил Малпасс, выступая в Стэнфордском университете. Он также отметил, что Всемирный банк видит риски сдерживания роста европейской экономики в продолжительном период времени.
В среду зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Еврозона и Евросоюз уже вступили или вступают в рецессию.
В понедельник глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года. Лагард напомнила, что в базовом сценарии ЕЦБ ожидается рост ВВП еврозоны в следующем году на 0,9%, в неблагоприятном же сценарии, часть элементов которого с момента составления уже реализовались, предполагается рецессия в 0,9%.
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