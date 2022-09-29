https://ria.ru/20220929/respublika-1820223630.html

В ЛНР рассчитывают войти в состав России в качестве республики

В ЛНР рассчитывают войти в состав России в качестве республики - РИА Новости, 29.09.2022

В ЛНР рассчитывают войти в состав России в качестве республики

ЛНР может войти в состав России в качестве республики, получив определенные автономные права, заявил в интервью РИА Новости глава представительства в Москве... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T05:02

2022-09-29T05:02

2022-09-29T10:14

россия

референдум в донбассе

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. ЛНР может войти в состав России в качестве республики, получив определенные автономные права, заявил в интервью РИА Новости глава представительства в Москве Родион Мирошник.Ранее он сообщил, что Луганская Народная Республика присоединится к России в течение недели, соответствующий договор практически готов."Я думаю, что мы будем приняты в состав Российской Федерации в качестве республики, и остальные детали, каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти — вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время", — сказал Мирошник.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.

https://ria.ru/20220929/moskva-1820217608.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, референдум в донбассе, луганская народная республика, в мире