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Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября

Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября - РИА Новости, 29.09.2022

Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября

Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:32

2022-09-29T13:32

2022-09-29T13:41

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

андрей клишас

россия

общество

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, только после подписания соответствующих договоров, что и будет сделано на очередном заседании палаты 4 октября", - написал он в своём Telegram-канале.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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Кирилл Волков

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