Рейтинг@Mail.ru
Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/regiony-1820305924.html
Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября
Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября - РИА Новости, 29.09.2022
Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября
Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:32
2022-09-29T13:41
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
андрей клишас
россия
общество
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d8cd1208f056fc88952ac766309ad2.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, только после подписания соответствующих договоров, что и будет сделано на очередном заседании палаты 4 октября", - написал он в своём Telegram-канале.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_330e3625c437993beca3e17101841751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, андрей клишас, россия, общество, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Россия, Общество, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
13:32 29.09.2022 (обновлено: 13:41 29.09.2022)
 
Совфед рассмотрит все вопросы по вступлению новых регионов 4 октября

Клишас: Совфед рассмотрит все вопросы по новым регионам на плановом заседании 4 октября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, только после подписания соответствующих договоров, что и будет сделано на очередном заседании палаты 4 октября", - написал он в своём Telegram-канале.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссияОбществоРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала